Kris Holvoet devient le nouveau COO d’Alphabet Belgium

À l’occasion de la récente nomination d’Erik Swerts au poste de CEO d’Alphabet Belgique, Kris Holvoet, Manager Sales Planning & Steering, assumera la fonction de Chief Operating Officer (COO) d’Alphabet Belgique à partir du 1er octobre 2017.



Kris Holvoet a débuté sa carrière dans le domaine automoteur il y a 26 ans auprès de la société Honda Europe, au sein de laquelle il est passé du poste de Pricing analyst à celui de Business Unit Manager Parts et faisait partie de l’équipe de direction générale.

Depuis 2009, il travaille pour Alphabet Belgium, anciennement ING Car Lease. En qualité de Manager Operations, il était responsable des services, des assurances et du remarketing. . En 2016, il a été nommé Country Manager au Luxembourg et a contribué à la croissance du volume des ventes. En mars de cette année, il a changé de poste pour devenir Manager Sales Planning and Steering. À partir du 1er octobre 2017, il assumera la fonction de Chief Operating Officer (COO).

« En mettant le client au centre de sa réflexion et de ses activités, Alphabet garantit un excellent service, une source d’inspiration pour élaborer des solutions innovantes et orientées client qui répondent aux attentes actuelles et futures en matière de mobilité. Avec mon équipe, j’ai l’ambition de perfectionner nos services premium dans un contexte de changement initié par les objectifs en matière d’environnement, de fiscalité, de numérisation et de développement technologique », explique Kris Holvoet.