La BMW Série 5 sacrée 25e Lease Car of the Year

Le 27 avril dernier, Alphabet organisait pour la 25e année, l’élection de la voiture de leasing de l’année. Parmi tous les modèles lancés sur le marché ces derniers mois, c’est la BMW Série 5 qui a été élue meilleure voiture de leasing par le jury.





Pour la 25e fois, Alphabet a organisé cette année encore le concours Lease Car of the Year qui récompense les véhicules les plus adaptés au secteur fleet parmi les dernières nouveautés du marché automobile. Une première réunion du jury, composé de gestionnaires de flotte, mais aussi de spécialistes Alphabet et de journalistes automobiles – dont link2fleet -, a permis de sélectionner 12 modèles pour la seconde étape du programme. Comme de coutume, les véhicules candidats ont été répartis en 4 catégories selon leur segment.

Dans la catégorie Economy, la Renault Clio a devancé la Nissan Micra et la Citroën C3, tandis que la catégorie Business a abouti à l’élection de la Peugeot 3008 devant l’Audi Q2 et la Hyundai Ioniq.

En Business+, c’est l’Audi A5 qui s’est démarquée des Alfa Romeo Giulia et Skoda Kodiaq et enfin, la Volvo V90 et l’Audi Q5 sont arrivées respectivement en seconde et troisième position de la catégorie Executive qui a vu la BMW Série 5 sortir grande gagnante. C’est également le dernier modèle en date du constructeur bavarois qui a remporté le sésame tant convoité, toutes catégories confondues, de Lease Car of the Year 2017, dont les résultats ont été annoncés lors d’une cérémonie organisée en grandes pompes le 27 avril dernier à Den Berg (Londerzeel).

Cette année encore, les résultats se sont basés sur des essais routiers effectués par les membres du jury, mais également sur une analyse de critères objectifs tels que le TCO, la sécurité, la qualité, le taux de CO 2 ou l’ATN des véhicules, tant par les membres du jury que par des clients d’Alphabet.

Découvrez ici notre essai de la nouvelle BMW Série 5