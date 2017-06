La commune de Wetteren optimalise sa gestion de parc avec Fleetmatics REVEAL

Fleetmatics, une société de Verizon, fournisseur de solutions de fleet management pour petites et grandes entreprises, a annoncé que la commune de Wetteren avait opté pour Fleetmatics REVEAL dans le but d'économiser des frais et de réduire ses coûts, de rendre la gestion de son carburant plus efficiente, et d'augmenter la productivité de ses véhicules de services. La commune de Wetteren est ainsi la première commune belge à opter pour Fleetmatics. Elle dispose de 41 véhicules qui seront couplés au software REVEAL.



La solution web intuitive, réductrice de coûts Fleetmatics REVEAL offre aux fleet managers une vue globale de localisation des véhicules, de la consommation de carburant, de la vitesse, des kilomètres parcourus et d’autres choses qui ont à voir avec l’usage fait par les travailleurs qui sont constamment sur la route. Ainsi, ils sont en mesure de réduire leurs émissions de CO2 et leurs coûts de carburant.

“Le processus complet, depuis la demande jusqu’à l’implémentation des 41 véhicules de service s’est déroulé de façon très fluide, sans aucun problème. De plus, le software est aussi très clair et très userfriendly. Pour les points plus techniques, comme l’introduction des données de carburant d’un fournisseur externe au système, Fleetmatics prévoit des formations. Un atout supplémentaire est que nous savons exactement ce que nous allons payer chaque mois par véhicule, sans coûts supplémentaire, ce qui permet de budgetter ce coût de façon très précise”, indique Wim De Jonghe, coordinateur du service technique de la commune de Wetteren.