La Croix Jaune & Blanche choisit Renault Clio

La Croix Jaune & Blanche de Flandre orientale va renouveler la totalité de sa flotte au cours des six prochaines années. Cela se fera en plusieurs étapes. Au total, cela concerne plus de 1.500 véhicules. Un premier lot de 90 voitures a été livré le vendredi 24 février au garage Mahy de Wondelgem près de Gand. Suite à une phase de sélection, le choix est tombé sur la Renault Clio.



La Croix Jaune & Blanche est une des organisations de soins à domicile les plus célèbres avec des divisions réparties dans tout le pays. Le parc est donc considérable. Après la Croix Jaune & Blanche d’Anvers et l’organisation francophone Aides et Soins à Domicile, la division de Flandre orientale a, elle aussi, décidé de remplacer son parc par une flotte de Renault Clio. Ce choix est intervenu après une vaste phase de sélection reposant sur une cotation objective. Les principaux critères étaient le contrat de service, la garantie, l’impact environnemental et la qualité générale du véhicule. Au terme de la sélection, il restait trois modèles en lice. Par ailleurs, 15 utilisateurs-testeurs ont effectué leurs activités quotidiennes avec les voitures sélectionnées. Ils ont été particulièrement attentifs au confort, à l’ergonomie, aux prestations et à l’utilisation pratique. En fin de compte, le choix est tombé sur la Renault Clio TCe90. Il s’agit de la version à essence d’un moteur trois cylindres turbo d’une cylindrée et d’une puissance de respectivement 898 cc et 90 ch. Les émissions de CO2 officielles atteignent 105 gr/km. Les voitures sont achetées et ne font donc pas l’objet d’un leasing.

Tags: Croix Jaune et Blanche, Renault Clio