La prime zéro émission pour véhicules électriques ne rencontre pas le succès en Flandre

La prime flamande zéro émission pour véhicules électriques n’a pas été un succès l’an passé. L’intérêt pour cette prime a été particulièrement faible au cours du 2e semestre 2016. C’est ce que révèlent les données des pouvoirs publics flamands.



A peine 698 Flamands ont demandé la prime en 2016. Des critiques se sont élevées aussi contre la procédure fastidieuse au moment de la commande. Sur le montant de 5 millions d’euros disponible pour l’année 2016, il reste encore 1.868.500 euros. Cette somme n’est pas reportée sur 2017 mais va être réinjectée dans le budget. C’est ce qu’a confirmé le ministre flamand de l’Energie Bart Tommelein. Le gouvernement flamand espère, à l’occasion du prochain salon de l’auto, que la prime actuelle va séduire davantage d’acheteurs de véhicules électriques. Febiac a confirmé que la part des véhicules électriques en Belgique reste très faible. 1.841 voitures électriques ont été immatriculées au cours des 11 premiers mois de 2016. 75 % d’entre eux ont été immatriculés en Flandre avec un coup de pouce probable de la prime zéro émission. Le parc des véhicules électriques ne représente toujours que 0,36 % sur un totale de plus de 500.000 véhicules immatriculés au cours des 11 premiers mois de 2016. Les véhicules au diesel représentent toujours 52 % des immatriculations, ce qui ne constitue pas une bonne nouvelle pour la qualité de l’air. La commission européenne a constamment insisté auprès de la Belgique pour prendre des mesures complémentaires en matière d’émissions de particules fines et de NOx à cause du grand nombre de véhicules au diesel particuliers. Les normes européennes ne sont pas encore atteintes partout. Selon l’Environmental Performance Index 2016, les résultats de la Belgique sont très médiocres. Le ministre Tommelein a confirmé que la Flandre devait faire mieux à l’avenir. Anvers sera la première ville belge à mettre en place, dès le 1er février 2017, une zone faible émission qui touchera surtout les vieux véhicules au diesel. La Région de Bruxelles-Capitale veut lancer ce système dès 2018 et la ville de Gand dès 2020. En 2017, les accises sur le diesel augmenteront systématiquement avant une nouvelle hausse en 2018. Ce qui devrait faire réfléchir les acheteurs du prochain salon de l’auto par rapport à leur acquisition éventuelle d’une motorisation au diesel. Le ministre Tommelein a fixé un objectif de 60.000 véhicules totalement électriques d’ici à 2020. Ceci n’est pas irréaliste parce que l’offre de véhicules électriques s’enrichit doucement et que leur autonomie augmente. C’est notamment le cas de la BMW i3, de la Nissan Leaf 30 et de modèles totalement neufs comme l’Opel Ampera-e. A noter qu’après le premier effet de mode, le nombre d’immatriculations de la marque américaine Tesla baisse en Belgique. Febiac a confirmé que 675 exemplaires du modèle de base Tesla S ont été immatriculés en 2016, soit une baisse de 150 unités par rapport à l’année précédente. Quant au SUV Tesla X, lancé l’an passé sur le marché, 184 exemplaires ont été immatriculés. Le ‘model 3’ meilleur marché doit entrer en production fin 2017, mais rien n’est encore très clair quant à ses délais de livraison. L’infrastructure de charge en Belgique reste un point délicat et doit urgemment se développer. 5.000 bornes de charge publiques supplémentaires seront installées en Flandre d’ici à 2020. Enfin, signalons encore que la Région de Bruxelles-Capitale et la Région Wallonne ne prévoient pas pour l’instant de primes d’achat spécifiques pour les particuliers qui font l’acquisition d’un véhicule électrique. Les utilitaires et les voitures de société peuvent continuer à bénéficier de la déductibilité fiscale de 120 %. Les véhicules totalement électriques immatriculés en Flandre bénéficient en outre d’une exemption illimitée de la TMC et de la taxe de circulation.

La prime zéro émission flamande pour voitures électriques sera systématiquement démantelée d’ici à 2019. Depuis le 1er janvier 2017, la prime varie de 2.000 à 4.000 euros. Le fonds de subvention reste inchangé à 5 millions d’euros. La procédure de demande en ligne pour la prime a aussi été simplifiée.

Bonus zéro émission véhicules électriques

Cela concerne une prime d’achat qui n’est d’application qu’en Flandre jusqu’au 31 décembre 2019 pour les personnes physiques afin de compenser le surcoût d’un véhicule 100 % électrique. Les montants évoluent comme suit :

Valeur catalogue(*) TVA comprise

Prime

Année de commande/immatriculation

2017

2018

2019

VC < 31.000 €

4.000 €

3.000 €

2.000 €

31.000 ≤ VC < 41.000 €

3.500 €

2.500 €

1.500 €

41.000 ≤ VC < 61.000 €

2.500 €

2.000 €

1.500 €

VC ≥ 61.000 €

2.000 €

1.500 €

1.000 €

Attention ! Les véhicules commandés en 2016 ET immatriculés à partir du 1/1/2017 bénéficient de la prime valable en 2017.

(*) Valeur catalogue = le prix catalogue du véhicule vendu à l’état neuf, à un particulier, sans les options mais avec la TVA réellement payée. Il n’est pas tenu compte de remises, réductions, abattements ou ristournes. Si le véhicule est vendu sans batterie, mais que celle-ci est louée ou leasée, la valeur catalogue reprend alors le prix de location de la batterie TVA comprise pour une période de 36 mois. Si le prix de la location de la batterie dépend de la durée et du kilométrage annuel, on tient compte des prix basés sur des contrats d’une durée de 36 mois et 15.000 km/an.

Conditions

• La prime n’est valable que pour les personnes physiques. Elle n’est donc pas accordée aux voitures en leasing ou véhicules de société.

• Les indépendants (affaires unipersonnelles) peuvent recevoir une prime à condition que le véhicule ne soit pas acheté par une personne morale (par ex. SPRL, SCRL, Société en commandite, Société agricole, SA, SNC, ASBL). La prime doit être remboursée si le véhicule est transmis ou apporté à une personne morale dans les trois années suivant la première immatriculation.

• Toute personne physique n’a droit qu’à une seule prime au maximum.

• La prime n’est valable que pour les véhicules de catégorie M1.

• Les utilitaires légers de catégorie N1 (véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de passagers, ayant au moins quatre roues et une massa maximale autorisée de 3,5 tonnes maximum) peuvent aussi en profiter.

• La prime n’est accordée que pour les véhicules 100 % électriques (pas les hybrides) ou pour les véhicules à piles à combustible (hydrogène).

• Le véhicule doit être immatriculé en Région flamande.

• Il faut conserver le véhicule au moins trois ans.

• La commande doit être enregistrée en ligne dans le mois : http://app.energiesparen.be/node/1152

• Les documents restants (facture, preuve de paiement et preuve d’immatriculation) doivent être téléchargés en ligne dans les 12 mois suivant la commande et, au plus tard, dans les trois mois après l’immatriculation.