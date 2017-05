La start-up CarPay-Diem sélectionnée par Valeo

Activer une pompe à essence, payer le plein automatiquement depuis l’intérieur de son véhicule et bénéficier des points de fidélité grâce à un smartphone ou à un véhicule connecté, voilà l‘expérience proposée par CarPay-Diem.



Après un an de développement technique et commercial, la start-up basée à Strassen dispose d’une plateforme compatible avec plus de 65.000 stations-services tous réseaux confondus à travers l’Europe.

Pour les stations-services partenaires, CarPay-Diem est un moyen simple et efficace de créer un lien avec les conducteurs, d’augmenter les ventes en boutique et de leur offrir d’autres services.

La jeune société a récemment conclu des accords avec les développeurs de différentes applications mobiles afin qu’ils intègrent le service CarPay-Diem pour le rendre accessible à plusieurs millions de conducteurs dans les prochaines semaines.

La discrétion dont a fait preuve la start-up luxembourgeoise depuis sa création en mai 2016 n’est plus de mise. En effet, le groupe VALEO a sélectionné CarPay-Diem parmi plusieurs dizaines de start-ups pour participer au Lab Valeo, dédié aux technologies automobiles, durant le salon Vivatech (vivatechnology.com) à Paris à la mi-juin, le rendez-vous incontournable des innovateurs et des pionniers du futur.

« Nous sommes très heureux que CarPay-Diem ait été choisi par Valeo. Cette sélection par l’un des leaders mondiaux des équipementiers automobiles est une reconnaissance importante pour notre équipe » explique Frédéric Stiernon, fondateur et CEO de CarPay-Diem. « Ensuite, cette participation à Vivatech va nous permettre de rencontrer de nouveaux décideurs et des investisseurs potentiels, ce qui, sans aucun doute, ajoutera encore plus de valeur à notre projet ».

Le mois de juin s’annonce chargé pour la start-up car, c’est à ce moment qu’il sera possible de faire le plein dans les premières stations-services partenaires de CarPay-Diem. D’abord disponible en Belgique, le service s’étendra progressivement dans les mois suivants dans les autres pays européens.