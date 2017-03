L’Alliance Renault-Nissan crée une Division dédiée au véhicule utilitaire afin de renforcer sa présence mondiale dans un segment en pleine croissance.



L’Alliance se fixe pour objectif d’augmenter ses ventes de véhicules utilitaires dans le monde sur des marchés clés, en bénéficiant pleinement de l’expertise de Renault dans le segment de l’utilitaire léger et du savoir-faire de Nissan dans celui du camion. Les partenaires tireront parti de la complémentarité de leurs marchés et produits, dans le respect de l’esprit de l’Alliance, tout en conservant leur propre identité de marque, leurs ventes et revenus.

« L’association entre Renault et Nissan, enrichie d’une nouvelle collaboration bientôt avec Mitsubishi Motors au sein d’une Division unique, va permettre à l’Alliance de stimuler les ventes et de réaliser davantage de synergies, » a déclaré Carlos Ghosn, son Président-Directeur général. « Cette initiative devrait nous aider à renforcer notre position de leader grâce à des performances accrues là où nous sommes déjà présents ainsi que sur les marchés émergents à forte croissance, en capitalisant sur les produits phares et la connaissance du marché de chacune des entreprises, et en répondant aux besoins des clients. »

La Division Véhicules Utilitaires sera dirigée par Ashwani Gupta, en qualité de Directeur Alliance. Il reportera à Carlos Ghosn.

La Division Véhicules Utilitaires poursuivra les efforts d’optimisation du développement et de la fabrication croisée et devrait ainsi générer des synergies supplémentaires en matière de coûts et de technologie. Renault et Nissan ont mis en œuvre la production croisée d’utilitaires légers et de camions au cours de ces dernières années. A titre d’exemple, le Nissan NV300 est construit sur la plate-forme du Renault Trafic, le Nissan NV400 sur celle du Renault Master tandis que le pickup Renault Alaskan utilise la plate-forme du Nissan Navara. La nouvelle Division gèrera également les assemblages carrosserie-châssis des SUV de la marque Nissan, notamment le Nissan Armada et le Nissan Patrol.

Ashwani Gupta

Ashwani Gupta, né à Dehradun en Inde, a étudié au Jawaharlal Nehru Engineering College avant d’obtenir un diplôme de l’INSEAD, en France. Directeur de la Division Véhicules Utilitaires de Renault depuis 2014, il supervise les activités VU du constructeur dans le monde. Il rejoint Renault Inde en 2006 en qualité de Directeur général des achats, à Mumbai. En 2008, il devient responsable monde des comptes fournisseurs systèmes de freinage au sein de RNPO (Renault Nissan Purchasing Organization), à Paris. Il est ensuite nommé en 2009 Directeur général adjoint monde des achats chez Renault Nissan B.V. En 2011, il est promu Directeur monde des programmes Datsun chez Nissan Motor Co., Ltd au Japon, en charge du développement des produits destinés aux marchés indien, russe, indonésien et sud-africain. Il avait débuté sa carrière en 1992 dans le secteur privé, assumant des fonctions diverses dans l’ingénierie et les achats avant d’accéder à des postes de responsabilité dans le secteur automobile.

Volumes cumulés en 2016 :

En 2016, le Groupe Renault (avec Avtovaz) a commercialisé 443 931 véhicules utilitaires dans le monde. En 2016, les modèles les plus vendus ont été le Kangoo (118 200 unités), le Master (91 900 unités), et le Trafic (81 600 unités).

Nissan Motor Co. Ltd. a vendu 815 490 véhicules utilitaires dans le monde. En 2016, les modèles les plus vendus ont été le NP300 Navara (196 257 unités), Frontier (102 497 unités) et le NV200 (54 118 unités).

Mitsubishi Motors Corp. a vendu 248 000 véhicules utilitaires dans le monde. En 2016 le modèle le plus vendu a été le Triton/L200 (125 000 unités).