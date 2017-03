L’appel du Club de Mobilité VAB à un vrai budget de mobilité

Le Club de Mobilité de VAB appel à un vrai budget mobilité avec lequel le gouvernement donnera aux entreprises la chance de prendre leurs responsabilités en matière de mobilité





Le budget mobilité peut réduire jusqu’à 15% les déplacement en voiture, mais pour cela, il y a trois conditions :

Le budget doit être prioritairement utilisé pour des modes de transports durables L’employeur doit jouer un rôle de promotion dans son approche L’emplacement du lieu de travail détermine la faisabilité des alternatives à la voiture

La proposition de « cash for car » n’aura pas d’effet sur l’usage de la voiture car elle ne renvoie pas à la notion de mobilité. Une telle proposition est simplement de nature fiscale et ne peut avoir la prétention de s’appeler « budget mobilité », selon le Club de Mobilité VAB.

Pour le Club de Mobilité VAB, le budget mobilité doit contribuer à :

Réduire la congestion du trafic,

Réduire la part de déplacements domicile-lieu de travail en voiture et de déplacements privés.

VAB a donné à Traject, le spécialiste en gestion de la mobilité, le feu vert pour définir les conditions et les facteurs de réussite d’un budget de mobilité fort. Traject a déjà ciblé 25 entreprises qui ont, ces dernières années, participé activement à la mise en place de la mobilité.

La conclusion est que la localisation de l’entreprise est cruciale pour l’impact du budget de mobilité. Mais le focus que l’entreprise met sur la mobilité est aussi important pour la réussite de l’implémentation de solutions de mobilité.

Une entreprise dans un contexte métropolitain suffisamment desservie par les transports en commun : jusqu’à 15% de navetteurs automobiles en moins après l’introduction d’un budget de mobilité ;

Une entreprise dans un contexte non-métropolitain insuffisamment désservi par les transports en commun : jusqu’à -7% de navetteurs automobiles. Dans cette situation, le vélo (électrique) est l’alternative idéale à la voiture.

Définition du budget mobilité

L’employeur reçoit la possibilité (sur base de la simplification administrative et fiscale) d’offrir aux employés un budget qu’ils pourront répartir comme ils le souhaitent à des solutions de mobilité. Il ressort de la pratique que, tant du côté de l’employeur que de l’employé, le scope doit être assez large. Dans une approche étroite du budget de mobilité, l’intérêt semble extrêmement limité (un peu moins de trajets en voiture).

L’employeur détermine le montant du budget sur base de la valorisation du budget leasing d’une éventuelle voiture de société, de la carte carburant, du parking, du 13 e mois, etc. Cela n’empêche pas l’usage d’une voiture de société et devrait être offert à tous les employés. Le budget peut être adapté au profil professionnel de l’employé.

mois, etc. Cela n’empêche pas l’usage d’une voiture de société et devrait être offert à tous les employés. Le budget peut être adapté au profil professionnel de l’employé. L’employé choisit, dans les limites de son budget, une palette de solutions de mobilité adaptées à ses besoins de déplacements. Un mix de voiture de société ou voitures partagées, de transports en commun et vélo est tout à fait envisageable. Pour rendre cela attractif pour l’employé, le budget peut aussi être utilisé pour les solutions de mobilité durables à destination des membres de sa famille. En second ordre, on peut aussi utiliser le budget pour des choses qui ne sont pas liées à la mobilité. S’il reste une part de budget, elle peut par exemple être versée en salaire net.

Facteurs de réussite

Il ressort d’une étude que les facteurs suivants peuvent déterminer le succès d’un budget de mobilité :

une interprétation souple des possibilités du budget : un large éventail des modes de transports doit être accessible et l’ensemble des membres de la famille doit pouvoir y avoir accès. Pour être suffisamment attrayant pour les utilisateurs actuels d’une voiture de société, d’autres achats doivent pouvoir être effectués avec ce budget (par exemple profiter de jours de congés supplémentaires) et le remboursement d’une partie restante du budget doit aussi être rendue possible.

Si l’entreprise met sur la table tous les coûts de mobilité et les intègre dans le budget, comme le coût d’une place de parking, alors elle rend le budget disponible, et son potentiel pour l’introduction d’un budget de mobilité est encore plus fort.

Que l’entreprise soit bien desservie par les transports en commun rend plus facile et plus intéressant le switch vers l’usage du bus, tram ou métro. S’il n’y qu’une accessibilité modérée aux transports publics, il n’y aura pas de switch significatif de la voiture vers ces modes de transport.

Si l’entreprise est située dans un contexte non-urbain et mal desservie par les transports en commun, elle devrait plutôt opter pour une politique axée sur le vélo (ou le vélo électrique).

Si le budget de mobilité est intégré dans un large plan de transport de l’entreprise, alors les chances de réussite du budget mobilité augmentent. D’une part l’entreprise peut construire des infrastructures qualitatives pour les cyclistes (parking vélos, vestiaires et douches, etc.) et d’autre part, l’accès au parking de l’entreprise peut faire partie intégrante du budget de mobilité.

Conditions préalables

Il y aussi toute une série de conditions préalables qui doivent être remplies pour que l’entreprise soit en mesure de se lancer dans un budget de mobilité :

La charge administrative ne peut pas être aggravée. Les fournisseurs de cartes de mobilité ou d’applications de mobilité (par ex Olympus Mobility) peuvent aider à développer des produits adaptés.

Le gouvernement doit lever l’incertitude sur la réglementation fiscale et sociale. Les entreprises qui travaillent actuellement avec une sorte de budget de mobilité avouent souvent qu’elles se trouvent dans une « zone grise ».

Le gouvernement doit établir une (para-)fiscalité plus simple et plus cohérente en matière de transports publics durables (pas clair sur les possibilités de combinaisons et les vélos d’entreprise). Ceci est en contraste avec la clarté et la simplicité administrative d’une voiture de société (1 facture du loueur), des règles claires sur la sécurité et l’ATN.

Les transports publics ne doivent pas seulement être facilement accessibles depuis l’entreprise, ils doivent naturellement être performant et inclure des facilités pour les PMR.

Les pistes cyclables sont des maillons indispensables du réseau cyclable, mais il est crucial qu’elles doivent relier des zones industrielles et des zones résidentielles.

Impact possible du budget de mobilité

Il ressort d’une étude que l’emplacement d’une entreprise joue fortement sur le succès du budget de mobilité, et éventuellement sur les choix pour une alternatives à la voiture. L’impact sera différent dans un contexte de métropole (Bruxelles) que dans une situation non-urbaine.

Contexte métropolitain avec un accès aisé aux transports publics

Le succès du budget de mobilité en milieu métropolitain dépend de deux facteurs :

L’entreprise est-elle bien desservie par les transports en commun et l’offre de train, tram ou métro est-elle de qualité ? Dans quelle mesure l’entreprise est-elle elle-même sensible à sa responsabilité en matière de mobilité et quelles solutions de mobilité l’entreprise apporte-t-elle elle-même ?

De cette étude, on peut conclure que l’introduction d’un budget de mobilité pour une entreprise située en métropole mène à une réduction moyenne de 5 à 6% des déplacements en voiture à l’avantage des transports publics.

Si l’entreprise est située dans un endroit rapidement accessible à pied depuis une gare ou localisée directement à côté d’une gare, le transport en commun devient rapidement très concurrentiel à la voiture. Cela peut être un stimuli supplémentaire au budget de mobilité avec 5% de trajets durables en plus. Alors, le nombre de déplacements en voiture va diminuer de 10%.

Si l’entreprise intègre ce budget de mobilité dans un plan de mobilité interne et durable, cela augmente l’impact du budget de mobilité avec 5% de trajets plus durables. Le budget mobilité réduit alors les déplacements en voiture de 15%.

Contexte non-urbain avec peu ou pas de transports publics

Le contexte géographique de la Flandre fait que les transports en commun ne sont certainement pas la meilleure alternative pour tous les travailleurs. Le vélo, surtout le vélo électrique, se révèle davantage être une bonne alternative pour 43% des navetteurs flamands qui vivent dans un rayon de 10km de leur travail. Cela a forcément un impact sur le budget de mobilité des entreprises qui ne se situent pas dans un contexte métropolitain.

L’introduction du budget de mobilité a un impact limité : VAB estime que 3% des automobilistes opteront pour le vélo.

Si l’entreprise a un plan global de transport d’entreprise ou qu’elle introduit un plan plus large de mobilité, l’impact peut plus que doubler jusqu’à -7% de navetteurs automobilistes et +1% d’usagers des transports en commun et +6% d’usagers de vélos.