Lars Agten, nouveau Country Manager de CarsOnTheWeb Belgium

Depuis le 11 septembre, Lars Agten occupe le poste de Country Manager chez CarsOnTheWeb Belgium. Il

succède à Pieter Behets qui occupe maintenant le poste de Chief Business Development Manager au sein

de la direction.



Renforcer la structure internationale

Après avoir passé plus de 12 ans à contribuer au développement de CarsOnTheWeb en Belgique, Pieter Behets est prêt à affronter de nouveaux défis, plus particulièrement le développement de la structure des pays, pour permettre une croissance plus importante de l’entreprise. « Je suis particulièrement fier de ce que mon équipe a réalisé en Belgique au cours des dernières années et de la manière dont nous avons réussi à mener notre entreprise au plus haut niveau en Belgique. Je suis convaincu que Lars, grâce à son expérience et à sa connaissance du marché, sera la bonne personne pour continuer ce travail et pour réaliser le potentiel de CarsOnTheWeb en tant que leader du marché en Belgique. Nous allons continuer à rechercher les opportunités qui s’offrent à nous dans tous les segments et à fournir à nos partenaires actuels et futurs des services d’une qualité toujours aussi élevée. J’utiliserai moi-même les expériences et meilleures pratiques développées en Belgique afin de renforcer la structure internationale et de garantir que notre offre dans les divers pays soit mieux adaptée à la demande de nos clients, afin que notre entreprise soit prête à s’agrandir encore. »

Croissance de volume

En tant que Manager du Remarketing et des Opérations auprès de J&T Autolease et de Directlease, Lars Agten a collaboré pendant des années avec CarsOnTheWeb et a ainsi vendu des milliers de véhicules. Il est fier de pouvoir maintenant apporter sa contribution aux plans de croissance ambitieux de la plateforme de vente de véhicules en ligne. « Malgré le fait que CarsOnTheWeb soit aujourd’hui déjà un partenaire très important au niveau de la vente de véhicules d’occasion, je suis convaincu que nos volumes vont augmenter au cours des années à venir », déclare Agten. « Pour cela, nous continuons à nous concentrer sur une optimisation plus importante de nos processus et sur l’apport des meilleurs services possible à nos acheteurs et partenaires. Je peux compter sur une équipe qui travaille bien et depuis longtemps et qui fait tout son possible pour satisfaire nos partenaires, et cela me donne toute l’énergie et la passion nécessaires pour vendre au mieux des véhicules sur le Web.