Le budget mobilité entériné par le gouvernement fédéral?

L’idée de budget mobilité sera-t-elle mise au placard par le gouvernement ? C’est ce qui ressort des dernières études. La piste du cash en échange de la voiture de société serait donc privilégiée.



L’idée du gouvernement était de proposer aux bénéficiaires de voitures de société d’échanger celle-ci contre un package mobilité incluant une voiture (au besoin), mais également toutes sortes de solutions de mobilité comme des abonnements aux transports en commun ou un vélo par exemple. C’était l’idée de base, mais rien de concret n’avait encore été mis en place. Le but était aussi et surtout de réduire le nombre de voitures sur nos routes et donc, l’encombrement.

Mais il semblerait que cette alternative ne verra finalement pas le jour. C’est en tout cas ce qu’annonce le journal De Morgen. Celui-ci indique aussi que le gouvernement privilégierait une autre alternative annoncée il y a peu : offrir du cash en échange d’une voiture de société. Toujours selon De Morgen, c’est SD Worx qui a été mandaté par le gouvernement de mettre en place la mesure. Le secrétariat social serait ainsi chargé de calculer à quel montant de salaire net chaque employé pourrait avoir droit. Les montants estimés sont ceux qui avaient été annoncés dès le départ : entre 200 et 400 euros par mois.

On devrait en savoir davantage dans les jours – ou les semaines – à venir. Affaire à suivre donc.