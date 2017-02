Le groupe PSA lance une appli globale de mobilité Free2move

Le groupe PSA lance le 2 février, en collaboration avec Masternaut et dans 5 pays simultanément, l’application Mobilité Free2move. Le but est de supprimer l’interminable série d’applications diverses liées à la mobilité proposées par différents fournisseurs. Free2move est promue comme une plate-forme multimarque sur laquelle des services de mobilité numériques peuvent fonctionner en parallèle et ensemble, comme le car sharing, le bike sharing, la location à court terme et de nombreuses autres solutions de mobilité futures, explique Brigitte Courtehoux, Senior Vice President de la Connected Services and Mobility Business Unit de Free2move. La marque ‘Free2move’ a été lancée l’an passé à l’occasion du salon de l’auto de Paris. Aujourd’hui, on assiste au lancement des premières applications concrètes.



Free2move est le résultat de l’achat par PSA de GHM Mobile Development, la start-up allemande qui opère sous le nom de Carjump. Les utilisateurs ont accès sur un seul écran, via la fonction GPS de leur smartphone, à toutes les solutions de mobilité dans leur environnement direct. Il est par exemple possible de comparer les prix, les véhicules disponibles, les marques et types de motorisations des différents fournisseurs de car sharing et de réserver immédiatement. La version actuelle de Free2move propose les services suivants :

• Accès aux services d’une vingtaine de fournisseurs de mobilité dont celui de la propre marque Peugeot-Citroën mais aussi ceux de la concurrence comme Car2Go (Mercedes), Car Unity (Opel), Drive Now (BMW) et une série de fournisseurs indépendants.

• Disponible aujourd’hui dans 5 pays avec au total une quinzaine de villes en Allemagne, Italie, Autriche, Suède, au Royaume-Uni et bientôt en France, aux Pays-Bas et en Espagne.

• L’appli est disponible gratuitement tant pour les appareils Apple qu’Android.

Free2move est une réponse à la croissance mondiale explosive du car sharing qui séduit les utilisateurs voulant organiser leur mobilité dans diverses villes via un seul système de comparaison et de réservation, explique Grégoire Olivier, Head of PSA Group’s Mobility Services. Le bureau d’études Frost & Sullivan (1) prévoit que le nombre mondial d’utilisateurs des services de car sharing va passer de 8 millions en 2015 à 36 millions en 2025. L’appli actuelle fait partie d’un ensemble plus vaste de services que le constructeur souhaite proposer : Car Sharing, Smart Services, Fleet Sharing & Fleet Management et Free2Move Lease. Ce dernier recouvre aussi le leasing multimarque. En 2021, on table sur un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros. Le groupe a déjà pris des mesures concrètes. Au Canada, une participation a été prise dans les voitures à partager de Communauto. Une collaboration a également été mise en place avec le Français Bolloré qui exploite des voitures à partager électriques (Citroën C-Zéro) à Lyon (Bluely) et à Bordeaux (Bluecub). Une autre collaboration a été conclue avec Masternaut dans le domaine des services de fleet management connectés. Auparavant, un partenariat avait déjà été engagé avec TomTom. PSA déclare vouloir investir 100 millions dans d’autres partenariats.

Car sharing en Belgique en pleine expansion

Bien que la nouvelle appli ne soit pour l’instant pas encore disponible en Belgique, de plus en plus d’utilisateurs belges échangent leur propre voiture contre une voiture à partager. Des chiffres dont la rédaction de la VRT a eu connaissance indiquent que le nombre d’auto-partageurs a augmenté entre janvier 2016 et janvier 2017 passant de 14.000 à 28.000. Le nombre de voitures à partager en Belgique a augmenté au cours de cette même période en Belgique de 1200 à 3000. Il faut évidemment comparer ces chiffres avec un parc belge de 5,5 millions de voitures. Mais la tendance est là et soutenue par le fait que différents constructeurs automobiles sont en plein déploiement de leur business de car sharing. De nombreux ‘millennials’ estiment que posséder une voiture ne constitue plus une priorité dans un environnement caractérisé par des files et le changement climatique. Ils espèrent pouvoir utiliser une voiture mais ne veulent plus forcément la posséder, explique Geffrey Matthijs d’Autodelen.net. Outre les prestataires habituels comme Cambio, Drive Now et Car2go, de plus en plus d’initiatives privées entre particuliers se développent dans le marché. Le secteur des garages et les concessions automobiles prennent aussi le train en marche en proposant des voitures à partager pour le marché local.

1. Frost & Sullivan, “Future of Carsharing Market to 2025”, August 2016.