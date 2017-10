Le marché du leasing s’attend à une rapide dédieselisation

Les détenteurs d’une voiture de société prévoient d’abandonner massivement le diesel dans les années à venir. C’est l’hybride et l’électrique qui prendront sa place.





Si cela dépendait des conducteurs de voitures de sociétés, la dédieselisation du parc automobile aurait lieu bien plus rapidement. Seuls 46% des conducteurs de voitures de société pensent encore opter pour une voiture au diesel en 202. Actuellement, ils sont encore 80% à rouler avec ce type de véhicule. D’ici-là, un quart des conducteurs prévoit de passer à un modèle hybride qui est doté d’un moteur électrique couplé à un moteur essence ou diesel. Le nombre de voitures électriques pures devrait également grimper fortement dans les années à venir. Les voitures au LPG ou au gaz naturel ne gagneront par contre que peu en popularité dans les années à venir.

Ces résultats ressortent d’une enquête menée en août dernier par Fleet Profile en collaboration avec Indiville auprès de 480 conducteurs de voitures de société. Ils devaient préciser avec quel carburant ils roulent actuellement, et quel carburant ils choisiront lorsqu’ils devront choisir leur nouvelle voiture de société. « Le shift va réellement débuter en 2018 », indique Wouter Samyn du bureau de consultance Indiville, qui a réalisé l’enquête.

Les fleet managers, qui gèrent les parcs des entreprises, voient arriver la dedieselisation un peu plus tard. 263 fleet managers interrogés s’attendent d’abord à une augmentation du nombre de voitures essence. A partir de 2023, ils estiment que 45% de leur flotte sera encore au diesel. 20 ans plus tard, ils voient ce chiffre diminuer à 20%, tandis que les voitures 100% électriques seraient les modèles le plus représenté avec plus de 30% du marché.

« Cela correspond parfaitement aux plans des constructeurs », indique Frank Van Gool de la fédération Renta, qui a commandé cette enquête à Fleet Profile en collaboration avec Febiac et Traxio. « Dans les années à venir, l’offre sera encore limitée, mais elle va ensuite croître très rapidement. Les personnes qui opteront encore pour un diesel ou une essence à partir de 2020, sont celles qui effectuent beaucoup de kilomètres. Les autres opteront pour une nouvelle motorisation ».

En Belgique, la popularité des véhicules électriques ou hybrides est encore assez restreinte, également sur le marché fleet. Mais le secteur s’attend à une transition rapide. Cet été l’ancien président de Febiac, Thierry Van Kan, prévoyait encore que 20% des voitures belges seraient électriques d’ici 2020. « L’essence a fait son temps », avait ajoutée ‘Monsieur Auto’.