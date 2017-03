Le nouveau SUV PEUGEOT 3008 élu “Car of the Year 2017”

La nouvelle PEUGEOT 3008 a été élue Voiture de l’année 2017, lundi 6 mars à Genève, par un jury de 58 journalistes européens. Le jury a plébiscité son style, son design intérieur et ses prestations. Ce trophée prestigieux s’ajoute à la vingtaine de prix déjà obtenus par la nouvelle PEUGEOT 3008. Premier SUV récompensé dans l’histoire du prix COTY, c’est la cinquième PEUGEOT sacrée Voiture de l’année.



Après l’Opel Astra l’an dernier, c’est donc le tout nouveau SUV Peugeot 3008 qui s’est vu décerner le prix de Car of The Year 2017 lors de la cérémonie de remise officielle, organisée en marge de l’ouverture du Salon de Genève.

Près de 100 000 clients ont déjà passé commande d’un Peugeot 3008 en Europe. Grâce à ce nouveau prix, c’est la cinquième fois que Peugeot remporte l’élection avec un de ses modèles (la 308 avait été primée en 2014, la 307 en 2002, la 405 en 1988 et la 504 en 1969). De plus, le 3008 est le premier SUV primé dans l’histoire de ce prix, soit depuis 1964.

Le prix Car of the Year est décerné par un jury de 58 journalistes expérimentés, issus de 22 nationalités. 30 modèles étaient en compétition depuis début 2016. Le 6 mars 2017 à la veille du Salon de Genève, c’est la nouvelle PEUGEOT 3008 qui s’est imposée lors du vote final.

« Je suis particulièrement heureux et fier car la nouvelle PEUGEOT 3008 vient de remporter le prix Car of the Year 2017. Ce trophée couronne cinq années d’un travail remarquable réalisé par les équipes de la marque et du groupe. » Jean-Philippe Imparato, Directeur de la marque PEUGEOT.