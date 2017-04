Le Renault Master élu 1er Lease Van of the Year

La 25e édition de la cérémonie de remise de Lease Car of the Year qui s'est déroulée ce jeudi 27 avril à Den Berg était aussi l'occasion d'inaugurer un tout nouveau prix: celui du Van de l'année. Alphabet a en effet décidé de créer un tout nouveau prix qui sera remis tous les deux ans au meilleur véhicule utilitaire léger du marché. Pour cette première édition, c'est le Renault Master qui a été élu Van of the Year.



C’était la surprise de la soirée. Après avoir annoncé les vainqueurs des différentes catégories de Lease Car of the Year et avant de faire connaître le grand gagnant – la BMW Série 5 -, Olivier Schalbroeck, le présentateur de la soirée a annoncé l’introduction d’un tout nouveau prix, dédié aux véhicules utilitaires légers.

« Les véhicules utilitaires nécessitent une approche différente et des conseils personnalisés », a expliqué le président du jury Marc Vandenbergh. « Alphabet dispose de toute l’expertise à cet effet. Par cette nouvelle élection, nous entendons mettre en valeur notre rôle d’observateur de tendances et de consultant pour les véhicules utilitaires. »

Comme pour l’élection des voitures, celle-ci s’est déroulée en différentes étapes avec d’abord une présélection des modèles parmi une longue liste. Neuf véhicules utilitaires ont été sélectionnés et testés par des experts et clients d’Alphabet qui ont élu leur top 3: Renault Kangoo, Ford Transit Custom et Renault Master. Et c’est finalement ce dernier qui est reparti avec le prix tant convoité.

Le Renault Master est donc la première camionnette de l’histoire à porter le titre de Lease Van of the Year. La polyvalence du Renault Master et les essais sur route ont été concluants. Ce nouveau prix sera désormais remis tous les deux ans, en marge du salon des véhicules utilitaires légers.