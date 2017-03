Le secteur automobile prépare le terrain pour l’électromobilité

Il y a 6 ans, via son organisme de formation EDUCAM, le secteur automobile a lancé la formation et la certification des techniciens travaillant sur des véhicules électriques ou hybrides. De nouveaux concepts de véhicules impliquent de nouvelles aptitudes techniques, mais également de nouvelles consignes de sécurité, telles que prescrites dans la loi du bien-être au travail. Et EDUCAM a voulu y jouer pleinement son rôle de centre de formation pour le secteur automobile. Le résultat est là : le secteur a non seulement réagi de manière résolument positive, mais les organismes d'enseignement ont également participé. Il en découle aujourd'hui plus de 10.000 techniciens certifiés dans le secteur automobile. De plus, 2.000 pompiers et techniciens de lignes de montage de constructeurs ont entre-temps également été formés.



Le contexte : quelques chiffres

Lors de la conférence de Paris sur le climat (2015), il a été décidé de réduire les gaz à effet de serre et de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Selon l’Agence internationale de l’énergie, pour limiter le réchauffement climatique provoqué par les émissions de CO 2 , il faut qu’au niveau mondial, 700 millions de voitures électriques roulent d’ici 2040.

La Belgique apporte sa pierre à l’édifice car, en 2016, 2.055 véhicules entièrement électriques et 16.430 véhicules hybrides (HEV) ont été immatriculés. Une évolution significative en comparaison avec 2010, lorsque seuls 47 e-véhicules et 3.877 HEV ont été immatriculés.

EDUCAM lançait déjà des formations HEV en 2011

Les véhicules électriques et hybrides sont fondamentalement différents des véhicules à moteur thermique. Les méthodes de travail et les repères des techniciens qui interviennent sur des véhicules conventionnels ne peuvent pas tout simplement être utilisés sur des véhicules électriques et hybrides. C’est pourquoi, il y a 6 ans déjà, EDUCAM a pris l’initiative de former les collaborateurs du secteur, de les préparer aux propulsions électriques et de les certifier. Un premier volet insistait sur l’aspect sécurité et faisait en sorte que les collaborateurs des garages identifient les systèmes électriques de ces véhicules et apprennent à les (dés)activer en toute sécurité. Le deuxième volet se composait d’un trajet sur la pose d’un diagnostic et la réalisation de réparations. Ce dispositif a entre-temps été étendu aux véhicules utilitaires hybrides.

Les entreprises ont participé activement à cette dynamique car un peu plus de 70 % des techniciens certifiés travaillent dans le secteur automobile. Leur réaction positive montre qu’elles sont prêtes à investir dans l’avenir.

Mais les jeunes scolarisés croient aussi aux formations HEV car il s’avère qu’une grande partie des participants à la certification sont des jeunes en dernière année scolaire.

Des modules complémentaires sont actuellement en cours de préparation pour entretenir les connaissances des personnes certifiées.

La Belgique doit aussi se préparer à l’e-mobilité

L’apparition de la conduite électrique apporte une réponse aux questions d’environnement et d’énergie, et crée de l’emploi. Le secteur investit dès lors de manière de plus en plus enthousiaste dans les véhicules électriques et hybrides. Mais le secteur ne peut pas y arriver seul. Luc De Moor d’EDUCAM, constate : « Nous connaissons une rapide et importante transformation vers une étape ultérieure dans notre société, qui a une grande influence sur notre vie et notre travail, et donc aussi sur notre mobilité. Le secteur automobile se prépare à l’e-mobilité via les formations et la certification d’EDUCAM. Le contenu et l’approche d’EDUCAM répondent aux exigences de toute personne qui doit travailler avec cette e-technologie et ce, également en dehors de notre secteur. La certification d’EDUCAM pourrait devenir la norme pour toutes les personnes qui sont confrontées à des HEV et qui doivent les réparer. »

Cependant, ce n’est pas seulement une question de formations techniques. Les véhicules électriques et hybrides nécessitent une infrastructure de recharge suffisamment développée. Ce n’est que de cette façon que disparaît le plus gros frein qui pèse sur le succès de ces véhicules : la peur de tomber à court d’électricité. TRAXIO et la FEBIAC militent pour qu’il y ait suffisamment de points de recharge en Belgique. Outre le fait de plaider pour une politique efficace auprès de nos hommes politiques, le fait d’informer sur la recharge à domicile occupe ici une position centrale. Cela va de la connaissance de l’installation électrique à domicile, pour pouvoir recharger en toute sécurité et en toute conscience des coûts, à la fiscalité, le « total cost of use », les câbles et les connecteurs de recharge, les modes de recharge, la batterie domestique, le compteur intelligent ou la wallbox. Et, pour certains conducteurs de voiture de société, les possibilités de split billing. Bref, les garages peuvent soulager au maximum le client en rabaissant le seuil de la décision d’achat. Et pour cela aussi, EDUCAM dispose d’une formation appropriée.

Philippe Decrock – TRAXIO : « Les fondements de l’introduction de l’e-mobilité en Belgique sont bien présents. TRAXIO mène d’ailleurs l’un des cinq projets flamands subsidiés relatifs à l’électromobilité qui émanent du LNE (le département flamand de l’environnement, de la nature et de l’énergie) et du cabinet du Ministre flamand de l’Énergie. Car, pour faire le grand saut, le secteur a besoin de l’aide de l’extérieur. »