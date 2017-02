Lease Car of the Year 2017 : les nominés sont connus

Le 27 avril 2017, pour la 25e fois, Alphabet élira la voiture de leasing de l’année en concertation avec un groupe d’experts. Cet événement est devenu une véritable référence dans le secteur des flottes. Voici les véhicules nominés pour l'édition 2017.



Le jury d’experts sélectionnés par Alphabet a délibéré ce jeudi après-midi pour déterminer les 12 véhicules commercialisés ces derniers mois qui feront partie de la short list pour espérer remporter le titre de Lease Car of the Year 2017. Les modèles sélectionnés se répartissent en 4 catégories:

ECONOMY  Citroën C3  Nissan Micra  Renault Clio BUSINESS+  Alfa Romeo Giulia  Audi A5  Skoda Kodiaq BUSINESS  Audi Q2  Hyundai Ioniq  Peugeot 3008 EXECUTIVE  Audi Q5  BMW 5 Séries  Volvo V90

Le 17 mars prochain, ces voitures seront soumises à un test pratique approfondi. Les lauréats seront désignés sur cette base, mais aussi en fonction des scores de la recherche documentaire, dans le cadre desquels des paramètres comme le TCO et l’ATN jouent un rôle essentiel, et des points octroyés par les clients d’Alphabet.

Outre le titre de Lease Car of the Year, celui de « best in class » sera décerné à une voiture de chaque catégorie. Il faudra attendre le jeudi 27 avril pour savoir à qui seront décernés les prix de l’édition de 2017. Le nom des vainqueurs sera dévoilé lors d’une prestigieuse cérémonie. Au cours de la soirée organisée à l’occasion de cette 25e élection, qui promet comme chaque fois d’être passionnante, les dernières tendances en matière de mobilité seront mises à l’honneur.

Marc Vandenbergh, Director Sales & Marketing d’Alphabet Belgium, est le président du jury, composé de clients, de journalistes et d’experts d’Alphabet.

Clients - Robert De Colfmaker, Facility Manager NN Insurance Belgium - Frédéric Kain, Head of General Services PricewaterhouseCoopers - Carine Van Assel, Treasury, Insurances & Car Fleet Manager Multipharma - Griet Vangheluwe, Procurement Expert Armonea

Journalistes - Damien Malvetti, Editorial Manager link2fleet - Steven Schoefs, Chief Editor Fleet Europe - Kevin Kersemans, rédacteur en chef d’ AutoGids - Kristof Winckelmans, rédacteur en chef d’Autobuzz.be

Experts d’Alphabet - Patricia De Waele, Manager Sourcing Alphabet Belgium - Tina Gysen, Manager Corporate Mobility Services Alphabet Belgium - Kris Holvoet, Manager Sales Planning & Steering Alphabet Belgium - Wim Van Rumst, Sales Manager SME Alphabet Belgium

D.g.à.d.: Marc Vandenbergh, Frédéric Kain, Kevin Kersemans, Damien Malvetti, Robert De Colfmaker, Steven Schoefs, Patricia De Waele, Kris Holvoet, Carine Van Assel, Tina Gysen

Absents: Griet Vangheluwe, Kristof Winckelmans, Wim Van Rumst