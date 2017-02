LeasePlan CarCost Index: la Belgique dans le top 10 des pays les plus chers

Parmi tous les propriétaires automobiles européens, les Norvégiens paient le plus pour rouler en voiture. Avec 708 € par mois, les Norvégiens paient en effet deux fois plus pour leur voiture essence que les conducteurs hongrois (364 €). Pour les voitures diesel, les Pays-Bas sont en tête du classement. En moyenne, les Néerlandais doivent consacrer 695 € par mois à leur véhicule diesel, tandis que la Hongrie est toujours le pays le moins cher, avec 369 €. Ce ne sont là que quelques conclusions du LeasePlan CarCost Index 2016, une étude récente portant sur les coûts inhérents à la possession et à l’utilisation d’une voiture essence ou diesel dans 24 pays d’Europe. Globalement, la Belgique se situe dans le top 10 européen. Cette étude dresse la carte détaillée de tous les éléments ayant trait aux coûts automobiles au niveau international, et se base en outre sur les connaissances et l’expérience de LeasePlan et de sa vaste flotte multimarque.



Le LeasePlan CarCost Index permet de comprendre les éléments qui influencent le coût total d’un véhicule dans le segment des petites et moyennes voitures, comme la Renault Clio, l’Opel Corsa, la Volkswagen Golf et la Ford Focus. Cet indice compare les principaux éléments de coût, comme le prix d’achat, les frais d’amortissement, les réparations et les entretiens, les assurances, les taxes, le carburant et les pneus hiver si la loi l’exige. L’analyse repose sur les coûts opérationnels des trois premières années pour des conducteurs parcourant en moyenne 20.000 kilomètres par an.

Les différences régionales révèlent une fracture européenne

En Europe, le coût moyen de la conduite d’une petite ou moyenne voiture peut varier de 344 € par mois. Le top 3 des pays les plus chers pour la conduite d’une voiture essence se compose de la Norvège (708 €), l’Italie (678 €) et le Danemark (673 €). Le classement des pays les plus chers pour les voitures diesel est mené par les Pays-Bas (695 €), suivis de près par la Finlande (684 €) et la Norvège (681 €). Il est remarquable de constater que dans les pays d’Europe de l’Est, comme la Hongrie, la Tchéquie et la Roumanie, les coûts de possession d’une voiture essence ou diesel sont nettement moins élevés, la Hongrie étant le pays le moins cher, avec 369 € par mois.

Les propriétaires n’ont que peu d’influence sur le coût total

Les frais d’amortissement constituent la principale contribution au coût total de possession d’une voiture. En Europe, les frais d’amortissement d’une petite ou moyenne voiture représentent en moyenne 37 % du coût total. En Hongrie, le coût total est intéressant principalement en raison du prix d’achat, en moyenne moins élevé, ce qui a un effet favorable sur les frais d’amortissement. Les taxes de circulation et la TVA représentent 20 %, tandis que le carburant engloutit 16 % du coût mensuel total. Étant donné que 84 % de tous ces frais sont imposés ou fixes, les propriétaires ne peuvent exercer qu’une influence limitée sur le coût total.

Dans 6 des 24 pays européens étudiés, rouler avec une voiture diesel est plus coûteux qu’avec une voiture essence. En effet, bien que le diesel soit moins cher que l’essence à la pompe, le coût total plus élevé pour les voitures diesel dans les autres pays s’explique par des taxes, des assurances ou des frais d’entretien plus élevés.

Les taxes environnementales jouent un rôle

L’étude indique que dans les pays les plus chers (Italie, Scandinavie et Pays-Bas), il existe un lien non négligeable entre des coûts généralement élevés et des taxes de circulation ou une TVA élevés pour les deux types de véhicules. L’inverse vaut également pour les pays les moins chers (Hongrie, Tchéquie et Roumanie), où l’imposition est la plus faible. Cela peut être considéré comme le reflet d’un mouvement « vert » assez fort dans les pays les plus chers, transposé dans la législation environnementale par le biais de taxes. Aux Pays-Bas, par exemple, la TVA et les taxes de circulation représentent jusqu’à 31 % des coûts totaux pour ceux qui roulent au diesel. Pour les voitures essence, la Norvège est le grand champion de la taxation : les diverses taxes peuvent aller jusqu’à 29 % des coûts totaux.

Johan Portier, Managing Director de LeasePlan Belgium : « Les amortissements et le manque de contrôle sur les coûts du véhicule sont deux éléments qui suscitent des questions : la possession d’un véhicule offre-t-elle aujourd’hui des avantages par rapport au leasing ou à d’autres alternatives de mobilité ? Notre expertise dans l’ensemble de la chaîne de mobilité, combinée à notre portée internationale, nous permet de gérer avantageusement les voitures de leasing. En optant pour le leasing, nos clients bénéficient donc de coûts nus moins élevés que ceux liés à l’achat de leurs propres voitures ou flottes. En raison de la complexité des éléments qui contribuent aux coûts totaux, nous recommandons aux acheteurs potentiels et aux gestionnaires de parcs automobiles de tenir compte du coût global quand ils décident d’acheter une voiture neuve ou d’occasion. Ou même d’envisager un leasing ou une solution de mobilité axée sur l’avenir, comme le partage de voiture, qui pèse moins sur le budget et l’environnement. »

Les réparations et les entretiens sont les plus chers en Suède, tandis que la Belgique est pratiquement la moins chère

C’est en Suède que les frais d’entretien et de réparation sont les plus élevés, atteignant 15 % (85 €) du coût total. En Belgique, ces frais ne représentent que 6 % (31 €) du budget automobile total. Il est étonnant de constater que la Belgique est presque la moins chère en la matière, juste après la Turquie et le Royaume-Uni, alors que cela ne peut être expliqué par une main-d’oeuvre moins chère comme c’est le cas en Turquie, où les frais de réparation et d’entretien plafonnent à 28 € par mois.

Taxes et TVA : les Pays-Bas imposent le diesel près de deux fois plus que la Belgique

Les pays scandinaves et les Pays-Bas sont en tête du classement des pays où l’imposition et la TVA sont les plus élevés. C’est aux Pays-Bas que la pression fiscale sur le diesel est de loin la plus forte : avec 253 € par mois, les Néerlandais paient près du double des Belges (140 €). Dans les pays qui occupent le haut du classement, la fiscalité a clairement pour objectif de décourager la conduite de véhicules diesel.

Belgique, les frais d’essence moyens s’élèvent à 111 € par mois, contre 71 € par mois pour le diesel

En Europe, ceux qui roulent 20.000 kilomètres par an dépensent en moyenne 100 € d’essence ou 67 € de diesel par mois. L’Italie est en tête de classement des frais de carburant, avec en moyenne 136 € par mois pour les voitures essence, un chiffre principalement dû aux lourdes taxes sur ce type de carburant. Fait étonnant, la Belgique figure plutôt dans les pays les plus chers pour l’essence, avec 111 € par mois, par rapport à 71 € par mois pour le diesel. Dans ce classement, plusieurs pays du sud de l’Europe, comme le Portugal, la Grèce et l’Italie, devancent la Belgique.