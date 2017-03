LeasePlan et Uber lancent une collaboration au niveau pan-européen

Lease et Uber, une des plus grandes plateformes de car-sharing au monde vont renforcer leur collaboration actuelle au Portugal, en France et aux Pays-Bas et l’implémenter vers un niveau pan-européen. Les deux entreprises ont signé un Memorandum of Understanding dans lequel il est convenu que LeasePlan mettra à disposition des chauffeurs partenaires d’Uber une solution complète de leasing opérationnel. L’offre de LeasePlan à Uber consiste en un package de services – de la réparation à l’entretien en passant par l’assurance – afin que les chauffeurs partenaires d’Uber puissent se consacrer à leur activité principale.



En partageant un trajet, les gens du monde entier peuvent se déplacer d’une façon fiable, sécuritaire et plus abordable. Ce nouveau développement a un impact important sur l’amélioration de la mobilité partout dans le monde. Uber est actif dans plus de 100 villes européennes et est la force motrice vers la tendance des taxis alternatifs. Uber a choisi LeasePlan comme fournisseur de véhicules de leasing pour les chauffeurs qui veulent accéder à des avantages économiques que l’app Uber peut offrir. « Chaque semaine en Europe, Uber met en contact 10 milles chauffeurs avec notre opportunité économique d’une simple pression sur un bouton. Mais parfois, c’’est un vrai défi de trouver un véhicule. Avec ce partenariat, nous voulons assurer à nos chauffeurs qu’ils peuvent compter sur les meilleurs deals du marché et nous rendons les trajets avec l’app Uber plus rapide et plus faciles », expose Pierre-Dimitri Gore-Coty, EMEA d’Uber.

La popularité croissante de la mobilité « on-demand » offre des opportunités de croissance remarquable à LeasePlan. L’entreprise se trouve en effet dans une position qui lui permet de devenir le fournisseur de premier plan des services de gestion de flotte pour l’industrie dans laquelle Uber est actif ». L’activité principale d’Uber consiste à mettre dans les mains des chauffeurs et des passagers une technologie avancée », ajoute Tex Gunning, CEO de LeasePlan. « Mettre des véhicules sur la route et les y maintenir est notre spécialité et c’est pour cette raison que nous sommes parfaitement placés pour répondre à la demande des chauffeurs ».

Johan Portier, Directeur Général de LeasePlan Belux : « LeasePlan se réjouit de renforcer ce partenariat avec Uber et profite de la situation pour saisir à deux mains sa chance de proposer aux chauffeurs belges un service de véhicules en leasing avec services. L’économie partagée n’est plus ‘hype’, mais devient une donnée à prendre en compte en Belgique également. LeasePlan joue un rôle clair dans cette évolution. Là où le gouvernement fixe les règles et Uber offre le logiciel, LeasePlan fournit le matériel, à savoir la voiture et tous les services qui tournent autour. De cette manière, LeasePlan devient le partenaire des chauffeurs Uber et va les soulager et leur permettre de se concentrer sur le transrport de passagers ».

Au Portugal, une centaine de chauffeurs utilisateurs de l’app Uber utilisent déjà une voiture de leasing. En France et aux Pays-Bas, LeasePlan et Uber travaillaient déjà main dans la main. Dans le courant de 2017, les chauffeurs partenaires de 23 pays européens pourront également tirer profit des solutions de mobilité sans souci de LeasePlan.