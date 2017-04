LeasePlan prépare l’avenir avec ‘One LeasePlan’

Avec la publication de son rapport annuel, LeasePlan présente aujourd’hui sa nouvelle organisation commerciale diversifiée et sa stratégie déployée sur trois ans, One LeasePlan. Au lieu d’une organisation multi-locale, One LeasePlan inaugure une collaboration qui va au-delà des frontières. Via une intégration plus large, LeasePlan veut utiliser tout le potentiel du groupe et optimaliser encore davantage le service aux clients dans le but de poursuivre encore sa croissance.





Concrètement, la stratégie de croissance One LeasePlan doit mettre en place des opérations plus intégrées avec la création de centres d’excellence pour les 32 pays, d’ici une période de trois ans. One LeasePlan rompt ainsi avec la stratégie du passé dans laquelle LeasePlan disposait d’une stratégie unique par pays.

« Cela va changer », dit Johan Portier, Managing Director de LeasePlan Belgique et Luxembourg. « Avec la puissance de One, LeasePlan évolue vers une organisation totalement intégrée qui va au-delà des frontières avec comme objectif d’améliorer l’efficience opérationnelle et d’offrir une réponse aux défis et innovations de demain dans l’automobile. Nous allons mettre davantage à profit notre expérience internationale et les bonnes pratiques dans tous les pays. Ainsi, nous pouvons créer une véritable valeur ajoutée pour nos clients et nos investisseurs. En tant que pays, nous n’avons actuellement pas cette possibilité, cette échelle, dont nous avons besoin pour faire face aux nouvelles tendances mondiales et aux nouveaux acteurs du marché et pour rester pertinents sur nos marchés locaux. Cela, nous l’avons bien compris ».

One LeasePlan sera annoncé prochainement après l’excellente année que nous avons passée en tant que spécialiste mondial de la gestion de flotte et de mobilité. En 2016, LeasePlan avait 1,6 million de véhicules en flotte dans le monde sous contrat et a encore vu sa flotte croître de 8%. Ses bénéfices ont augmenté de 7% cette même année par rapport à 2015. En Belgique, LeasePlan est le leader du marché avec une flotte de plus de 50.000 véhicules.

En outre, LeasePlan prend position dans le secteur automobile. Par exemple, via le partenariat avec Uber, la plus grande plateforme de car-sharing dans le monde. Les conducteurs Uber utiliseront dorénavant les véhicules LeasePlan. La société de leasing va de son côté les soutenir dans l’achat, l’entretien et les aspects administratifs de leur véhicule, afin qu’ils puissent se concentrer exclusivement sur les clients.

En tant que fournisseur de matériel et de services connexes, LeasePlan offre via ce partenariat, la chance à des entrepreneurs en herbe qui ne disposent pas d’un capital de départ de se lancer en tant que chauffeur de taxis. Uber et LeasePlan collaborent en France, aux Pays-Bas et au Portugal. Dans ce dernier pays, des centaines de conducteurs louent déjà une voiture à LeasePlan. Le début de la coopération date de 2016. En 2017, elle sera étendue à la Belgique et à une vingtaine d’autres pays européens.

LeasePlan va aussi jouer un rôle central dans le débat sur la mobilité et le besoin de durabilité inhérent. La Convention de Paris de 2015 est une source d’inspiration à ce niveau. LeasePlan veut travailler activement à avoir une flotte sans émission d’ici 2030. Pour cela, l’accent va ête mis sur les véhicules électriques et d’autres alternatives.

D’ici les 5 prochaines années, le paysage automobile va changer bien plus rapidement qu’au cours des dernières décennies. One LeasePlan apporte le meilleur de plus de 50 ans d’expérience dans 32 pays. Avec ce Power of One, LeasePlan se prépare déjà pour les années à venir.