LeasePlan se lance de plain-pied dans le ‘Private Lease’

Avec la révolution que vit actuellement le monde de l’automobile et plus particulièrement ce détachement de plus en plus prononcé de la jeune génération par rapport à la propriété, le ‘Private Lease’ décolle. Le ‘Private Lease’ c’est une formule de location longue durée ‘services inclus’ pour particuliers sur le même modèle que ce qui se fait pour les entreprises.





link2fleet est convaincu du potentiel de cette formule et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il fut le premier à lancer une plateforme B2C proposant tous les modèles disponibles en ‘Private Lease’ sur le marché belge (www.myprivatelease.com). Une plateforme dont les chiffres de fréquentation témoignent de l’intérêt de la clientèle belge pour cette formule de location ‘all-in’.

Une offre dans la durée

Si le produit est particulièrement mûr dans des pays comme l’Angleterre, la France et les Pays-Bas, cela ne fait que 2 petites années que ce type de financement est apparu chez nous. C’est d’ailleurs LeasePlan Belgium qui avait été à l’origine de la toute première campagne de location longue durée pour particuliers. Une campagne qui avait fait grand bruit à l’époque puisque le modèle unique proposé via la chaine de magasins Media Markt – une Opel Corsa – s’était vendu à plus de 1.400 exemplaires en l’espace d’une grosse semaine. Un succès colossal et largement au-delà des attentes des promoteurs.

Après s’être essayé sur quelques actions ‘coup de poing’ comme celle décrite ci-dessus, LeasePlan a cette fois décidé de passer la vitesse supérieure en lançant une offre plus étoffée, non limitée dans le temps et sans partenaire pour la commercialisation. « C’est un produit dans lequel nous croyons effectivement beaucoup », souligne Johan Portier, Managing Director de LeasePlan Belgique. « Nos premières expériences s’étant révélées prometteuses, nous avons décidé cette fois de nous installer dans la durée avec une offre plus étoffée mais aussi plus flexible qu’auparavant. Une offre qui montre aussi que nous souhaitons toucher un public beaucoup plus large que les conducteurs qui bénéficient d’un véhicule de société ».

En quelques clics sur le site de Leaseplan, on se rend compte que ce sont cette fois 5 modèles qui sont proposés (2 Nissan, 1 Toyota, 1 Ford et une Fiat) avec différentes options de couleurs et la possibilité de faire varier à la fois la durée et le kilométrage. En fonction des choix de l’utilisateur, le loyer de base est automatiquement réajusté par un calculateur intégré.

La formule en elle-même n’impose pas de préfinancement et inclut la taxe de circulation, l’assurance RC et assistance juridique, l’assistance avec véhicule de remplacement, l’entretien et les pneumatiques. Toute la procédure de demande d’offre se réalise de manière online avec en guise de dernière étape une étude de solvabilité nécessaire à la proposition d’un contrat.

Notre petit doigt nous dit que Leaseplan ne sera pas longtemps seul sur ce créneau car les rumeurs font état de plusieurs autres sociétés de leasing qui seraient en train de peaufiner une offre. En attendant, le premier a toujours l’avantage de prendre de l’avance…