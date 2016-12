Légère augmentation de l’avantage de toute nature 2017 suite à une émission de CO2 de référence plus basse

Les conducteurs de voitures de société devront tenir compte, à partir de 2017, d’une légère augmentation de l’avantage de toute nature.



La nouvelle émission de CO2 de référence pour les voitures à essence et au diesel a pour conséquence que l’avantage imposable augmente par rapport à 2016 en raison de la baisse de l’émission de CO2 de référence. Et donc, en appliquant la formule, l’avantage de toute nature augmente. Les nouvelles références de 87 gr/km pour les véhicules au diesel et de 105 gr/km pour les véhicules à essence entreront en vigueur le 1er janvier 2017. Les chiffres n’ont pas encore été publiés dans le Journal Officiel. L’augmentation atteint dans de nombreux cas 3 % environ, ce qui est nettement plus élevé que l’inflation. Etonnamment, de plus en plus de diesels et hybrides très économiques échappent à toute hausse comme le montrent quelques exemples. Aucune modification n’a été apportée à la formule de base. S’il y a une hausse, ceci a aussi son impact sur la partie patronale de l’avantage imputé dans l’impôt sur les sociétés et qui atteint aujourd’hui 17 % de l’avantage taxé fiscalement. Dans les milieux gouvernementaux, on entend depuis peu que cette contribution patronale passerait à partir de 2017 à 40 % dans le cadre des mesures budgétaires mais ceci n’a pas encore été officiellement confirmé.

1) Actualisation formule avantage de toute nature voitures de société 2017

• diesel : valeur catalogue x [5,5 + ((émission CO2 - 87) x 0,1)] % x 6/7 x coefficient d’âge

• essence, LPG, gaz naturel : valeur catalogue x [5,5 + ((émission CO2 - 105) x 0,1)] % x 6/7 x coefficient d’âge

• véhicules électriques : valeur catalogue x 4 % x 6/7 x coefficient d’âge

Notion de coefficient d’âge : pour chaque année écoulée depuis la première immatriculation, la valeur catalogue baisse de 6 %. Le pourcentage peut baisser jusqu’à 70 % au maximum de la valeur catalogue. Une valeur atteinte quand le véhicule a six ans.

Ci-après un aperçu des émissions de CO2 de référence au cours des années passées :

Diesel Benzine, LPG en aardgas

2012 95 gr/km 115 gr/km

2013 95 gr/km 116 gr/km

2014 93 gr/km 112 gr/km

2015 91 gr/km 110 gr/km

2016 89 gr/km 107 gr/km

2017 87 gr/km 105 gr/km

2) Minimum de 1260 euros pour 2017 pas encore confirmé

Le minimum actuel de 1260 euros est lié à l’indexation des tranches d’imposition de l’impôt sur le revenu des personnes et est notamment basé sur les index moyens des prix à la consommation d’une année donnée. L’index des revenus 2017, année d’imposition 2018, n’est cependant pas encore connu. C’est pourquoi l’avantage de toute nature minimum pour 2017 n’est pas encore calculé précisément. La confirmation officielle est attendue dans le courant du mois de janvier 2017. Une augmentation maximale de 10 euros à 1270 euros serait possible.

3) Valeurs d’émission et dieselgate

Le ministre des finances a officiellement confirmé que le dieselgate n’a pas de conséquences fiscales sur le calcul des diverses taxes automobiles. Plus généralement, il souligne aussi que l’émission réelle s’écartera souvent de l’officielle car des facteurs tels que le style de conduite, le type de route et l’entretien de la voiture peuvent avoir un impact énorme sur la consommation (et donc les émissions de CO2) mais aussi parce que les tests d’émission officiels ne sont pas si réalistes. Un contrôleur fiscal n’est pas un spécialiste de la mécanique automobile et n’est donc pas en mesure techniquement de vérifier si les émissions réelles correspondent bien aux officielles. Et ce n’est d’ailleurs pas sa tâche, souligne le ministre. Au-delà des détails techniques, le ministre pointe aussi le fait que les voitures concernées sont achetées de bonne foi et qu’il n’a certainement pas l’intention de « punir » les acheteurs pour quelque chose dont ils ne savaient rien.

Début février 2016, le parlement européen a approuvé l’adaptation, prévue pour fin 2017, du cycle de test actuel, ce qui débouchera sur des valeurs de CO2 plus élevées. Reste à savoir comment le fisc va en tenir compte.

4) Augmentation souvent compensée par le coefficient d’âge

Celui qui continue à rouler avec la même voiture d’une année à l’autre verra son avantage imposable baisser de 6 % en moyenne le jour où le véhicule a un an de plus. Cette compensation est donc plus importante que l’augmentation actuelle.

Celui qui commande une nouvelle voiture de société et l’immatricule l’année suivante subira bel et bien l’augmentation. Les véhicules avec des émissions de CO2 très élevées ne seront pas taxés plus lourdement car ils font déjà l’objet de l’avantage le plus taxé de 18 %. C’est le cas des voitures à essence qui émettent plus de 237 gr CO2 au km et des voitures à essence qui rejettent plus de 218 gr au km. Pour les voitures écologiques aussi, comme les électriques et les hybrides, la baisse de l’émission de référence n’a que peu voire aucun effet comme le montre notre tableau d’exemples. Les conducteurs sont toujours taxés à hauteur de 4 % du prix catalogue ou sur l’avantage minimum même si le véhicule émet peu ou n’émet rien. L’avantage minimum atteint actuellement (2016) 1260 euros par an.

Exemples : De combien augmentera l’avantage annuel en 2017 ?

(*) L’adaptation éventuelle du minimum de 1260 euros ne sera révélée que début 2017. L’augmentation maximale possible atteint 10 euros à 1270 euros.