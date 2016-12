Les employeurs paieront davantage en 2017 pour les voitures de société avec carte-carburant

Les employeurs devront payer davantage, en 2017, pour mettre une voiture de société avec carte-carburant à disposition de leurs employés. La partie dévolue à l’employeur de l’avantage de toute nature augmentera dans ce cas de 17 à 40 %. La mesure n’aura aucune conséquence pour les travailleurs.





Mesures non retenues

Depuis début septembre, divers ballons d’essai fiscaux ont été lancés concernant les voitures de société. La taxe supplémentaire sur les cartes-carburants et la réforme des catégories déductibles actuelles en fonction des émissions de CO 2 (50 à 120 % de déduction fiscale) n’ont pas été au bout. Les limites d’émission de CO 2 actuelles sont maintenues. Ceci vaut aussi pour la déductibilité réduite des coûts de carburant. La déductibilité des coûts de carburant est maintenue à 75 %. La déductibilité des véhicules électriques est également préservée à 120 %. Pourtant, la nouvelle réglementation comporte un lien clair avec la carte-carburant.

L’augmentation touche les employeurs

Le gouvernement a cette fois opté pour une mesure qui touche exclusivement les employeurs sous la forme d’une augmentation de la base imposable dans l’impôt des sociétés. En soi, la mesure n’est pas neuve. Depuis quelques années, 17 % de l’avantage de toute nature imposable sont ajoutés à la base imposable de l’impôt sur les sociétés si un employeur met un véhicule à disposition de son employé pour un usage privé ou pour les déplacements domicile/lieu de travail. Cette règle est également d’application lorsqu’une société met un véhicule à disposition de son associé ou chef d’entreprise. Les 17 % actuels passent à 40 % si du carburant est mis gratuitement à disposition en plus du véhicule. Détail piquant : cette contribution ne peut être décomptée des pertes éventuellement récupérables dans la société et devra de toute façon être payée. Les asbl assujetties à l’impôt des personnes morales devront aussi payer la contribution. Celui qui roule aujourd’hui avec un véhicule écologique d’un prix catalogue modeste paie cette année l’avantage de toute nature minimum de 1260 euros. L’augmentation de la contribution, qui passe de 17 à 40 %, signifie dans ce cas un surcoût minimal mensuel pour l’employeur dans l’impôt des sociétés de 8,21 euros ou près de 100 euros par an.

Lien avec la carte-carburant

La taxe fiscale sur la carte-carburant annoncée précédemment par le gouvernement sera donc finalement introduite via une mesure indirecte. Aujourd’hui, la plupart des entreprises prévoient un véhicule pour leurs employés ou dirigeants en plus d’une carte-carburant souvent illimitée. La carte-carburant est aujourd’hui considérée comme faisant partie de l’avantage de toute nature et ne débouche pas sur un avantage imposé plus lourdement. Si l’employeur prend les coûts de carburant à sa charge, la contribution actuelle passe dans la nouvelle réglementation de 17 à 40 %. Le projet de loi n’utilise pas spécifiquement le terme carte-carburant, mais parle de coûts de carburant. Cela signifie que si un employé ne reçoit pas de carte-carburant mais se fait rembourser les coûts via des notes de frais, la contribution de 40 % sera également d’application. La règle des 40 % vaudra aussi si la société ne prend en charge qu’une partie des coûts de carburant, donc dès le premier euro cent. Les employeurs qui, dans le cadre d’un système de salary sacrifice, populaire notamment chez les banquiers, mettent une voiture à disposition de leurs employés mais sans carte-carburant ne seront pas touchés et resteront assujettis à la règle des 17 %.

Pas de règlement des cotisations des salariés

Certaines situations sont doublement touchées par une 2e adaptation des principes actuels. Jusqu’à aujourd’hui, il était possible, lors du calcul de la taxe actuelle de 17 % sur les sociétés, de régler la cotisation personnelle du travailleur ou du chef d’entreprise. Ceci avait pour conséquence que dans certains cas l’avantage était ramené à zéro ne nécessitant donc pas le paiement de l’impôt sur l’avantage. Dans la nouvelle réglementation, le règlement de la cotisation propre n’est plus autorisé. La contribution de 17 % (ou 40 %) doit désormais être calculée sur l’avantage de toute nature complet, donc sans tenir compte d’une éventuelle cotisation de l’employé ou du dirigeant. Dans ces cas spécifiques, la taxe pour l’employeur va donc fortement augmenter de 0 à 40 %. Cela signifie que le système de cotisation propre qui est souvent utilisé par certaines sociétés pour pouvoir proposer des véhicules plus chers sera fiscalement moins attractif. Dans notre exemple précédent avec un avantage de toute nature minimum de 1260 euros par an, le surcoût pour l’employeur dans l’impôt des sociétés atteint 14,28 euros au minimum par mois ou 171 euros par an. C’est le cas lorsque la cotisation propre de l’employé atteindrait 1260 euros par an. Dans le cas de voitures plus imposantes qui sont souvent utilisées avec une carte-carburant illimitée, l’augmentation augmente rapidement pour l’employeur. Pour une Mercedes Classe C 180 d, le surcoût effectif pour l’employeur dépasse par exemple 260 euros par an si la cotisation propre de l’employé est aussi élevée que l’avantage fiscal.

Pas d’avantage plus élevé pour les salariés

La nouvelle mesure concerne exclusivement les employeurs. L’avantage de toute nature n’augmentera pas pour les travailleurs, sous réserve de l’indexation CO 2 annuelle.

Approbation & entrée en vigueur

La mesure décrite doit encore être approuvée par le parlement, probablement fin décembre de cette année. Des modifications limitées sont donc encore possibles mais ne sont pas attendues. La nouvelle réglementation entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2017 et s’appliquera aussi à tous les véhicules déjà en usage.

Conclusion

Il faut voir de quelle manière les employeurs vont réagir face à la taxe accrue. Pour de nombreuses sociétés, cela signifie une taxe différée qui ne sera sensible au plus tôt qu’en septembre 2018 à l’occasion de l’avertissement-extrait de rôle. Néanmoins, ce surcoût doit être budgété et peut toucher le niveau des budgets automobiles actuels. Autre possibilité : limiter plus fortement l’utilisation de la carte-carburant et, de cette manière, neutraliser le surcoût totalement ou partiellement. Les employeurs qui prévoient aujourd’hui un règlement dans lequel l’employé paie une cotisation propre seront les plus touchés. Les employés ne sont aujourd’hui pas touchés fiscalement mais doivent tenir compte à l’avenir du fait que la carte-carburant illimitée ne sera plus automatique dans leur paquet de leasing.

Quelle sera la hausse de la contribution de l’employeur sur l’avantage de toute nature en 2017 ?

(*) Surcoût mensuel pour l’employeur après application du tarif standard de l’impôt sur les sociétés de 33,99 % ; l’employé ne paie pas de cotisation propre et les coûts de carburant sont prévus par l’employeur.

(**) Surcoût mensuel pour l’employeur après application du tarif standard de l’impôt sur les sociétés de 33,99 % ; la contribution de l’employé est égale à l’avantage de toute nature et les coûts de carburant sont prévus par l’employeur.

(***) Le minimum actuel de 1260 € est lié à l’indexation des tranches d’imposition de l’impôt sur les personnes et est notamment basé sur les index moyens des prix à la consommation d’une année donnée. L’index des revenus 2017, année d’imposition 2018, n’est cependant pas encore connu. C’est pourquoi l’avantage de toute nature minimum 2017 n’est pas encore calculé précisément. La confirmation officielle est attendue pour le courant du mois de janvier 2017. Une augmentation de 10 € maximum à 1270 € est possible.

Copyright : Mobilitas – Michel Willems