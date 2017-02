Les hybrides en Belgique : Toyota au top

Le nombre d’hybrides en Belgique ne cesse d’augmenter et ceci s’explique par leur faible consommation, leur intéressante déductibilité fiscale, leur influence favorable sur l’ATN et une offre qui se développe. Actuellement, le parc belge compte au total 34.707 véhicules hybrides. L’essentiel, soit 26.500 unités, est composé de Toyota. L’an passé, 16.340 hybrides ont été immatriculés. Ce qui correspond à 3,04 % du marché des véhicules neufs. En 2016 aussi, c’est Toyota qui menait la danse avec 6.893 véhicules hybrides. Parmi ceux-ci, l’Auris est le modèle le plus populaire, suivi de la Yaris. Chez Toyota, on se fait fort de conserver cette position de tête, misant notamment sur l’introduction de la C-HR hybride et de la Prius Plug-in Hybride. En 2016, 44 % des hybrides étaient du type plug-in.



Le Top 20 belge des hybrides en 2016

1 Toyota Auris

2 Toyota Yaris

3 Volvo XC90

4 Toyota RAV4

5 BMW X5

6 Porsche Cayenne

7 Toyota Prius

8 Lexus NX

9 BMW 3

10 BMW 2

11 Mercedes C

12 Lexus CT

13 Mercedes GLE

14 Audi Q7

15 Lexus RX

16 Mercedes GLC

17 BMW i3

18 VW Passat

19 Lexus IS

20 BMW 7

