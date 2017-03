Les speedpedelecs ne donnent provisoirement plus droit à des avantages fiscaux

Le ministre des finances répondait mi-février de cette année à la Chambre que les speedpedelecs ou « high speeds electric bikes » ne peuvent pas profiter du régime fiscal favorable dont profite les vélos électriques traditionnels. Cela concerne les vélos électriques rapides qui affichent une vitesse maximale allant jusqu’à 45 km/h et pour lesquels le code de la route a été adapté depuis le 1er octobre 2016. Concrètement, cela signifie que les speedpedelecs ne peuvent pas profiter de l’exemption de l’avantage de toute nature pour les vélos de société, de l’indemnité kilométrique forfaitaire non imposable pour les vélos et de la déductibilité augmentée à 120% pour les coûts inhérents au vélo. Le ministre a toutefois annoncé qu’une solution (fiscale) allait être cherchée dans les mois à venir pour les speedpedelecs.



