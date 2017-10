link2fleet ‘Forum & Awards’ 2017: faites connaissance avec tous nos finalistes

Elle approche à grands pas. Elle, c’est la grande soirée des link2fleet ‘Forum & Awards’ cuvée 2017, l’événement incontournable du secteur du fleet et de la mobilité. Un fois de plus, toute l’équipe de link2fleet s’est littéralement coupée en quatre pour vous permettre de passer une soirée enrichissante où la bonne humeur et les possibilités de networking seront bien évidemment au rendez-vous. Ne tardez d’ailleurs pas à prendre votre place car il se murmure que près de 400 personnes ont déjà obtenu leur sésame et que les retardataires risquent de se mordre les doigts.



Comme c’est la tradition depuis bientôt 20 ans, cette soirée nous permet de mettre en lumière une série d’initiatives portées à bout de bras par de grands professionnels passionnés qui contribuent à mettre notre secteur en valeur. Dans une période où le monde de l’automobile se trouve en pleine transformation et où la mobilité ne se conjugue plus exclusivement avec la voiture, l’ingéniosité et l’audace de nombreuses sociétés prouvent que notre microcosme ne doit pas raisonner en termes de challenges mais bien en termes de nouvelles opportunités. Toutes ces sociétés et ces personnalités ont bien mérité un coup de projecteur.

Finalistes ‘Fleet Owner of the Year 2017’

Business & Decision

Secteur d’activité : consultance

Responsable flotte : Emmanuel Steels, Business Services Manager

Taille de la flotte : 281 véhicules

Points forts :

Travail gigantesque de professionnalisation accompli en 1 année

Refonte en profondeur de la car-policy

Transition vers une politique de mobilité

Galère BAM

Secteur d’activité : construction

Responsable flotte : Frédéric Bastin, Fleet Manager

Taille de la flotte : 160 VP – 140 VU

Points forts :

Forte diminution de l’empreinte écologique

Conscientisation à une mobilité durable

Fleet Manager contrôle parfaitement toutes les actions relatives à la flotte

KPMG

Secteur d’activité : consultance en fiscalité, taxe et législation

Responsable flotte : Peter Van de Velde, Mobility Manager

Taille de la flotte : 1.100 véhicules

Points forts :

Mobilité fait déjà partie d’un plan cafeteria

Mise en place d’un véritable budget de mobilité

Grande flexibilité pour les travailleurs

Mediahuis

Secteur d’activité : presse, publications digitales, audiovisuel

Responsable flotte : Sandra Eemans, Fleet Manager

Taille de la flotte : 906 véhicules

Points forts :

Stratégie parfaitement balisée avec ‘milestones’

FlexPlan à deux volets (voiture plus petite – mobilité multimodale)

Objectif 0 émissions en 2022

NETiKA

Secteur d’activité : édition et intégration de logiciels ERP & applications mobiles

Responsable flotte : Paul de Gheldere, CEO

Taille de la flotte : 32 véhicules

Points forts :

Flotte uniquement composée de véhicules PHEV + EV

Production d’électricité propre via installation photovoltaïque

Conception de NEOFLEET, solution pour gérer les recharges électriques

USG People

Secteur d’activité : ressources humaines et recrutement

Responsable flotte : Michel Van Dongen, Real Estate & Facility Manager (incl Purchase & Mobility)

Taille de la flotte : 1.520 véhicules

Points forts :

Parfaite maîtrise du TCO

Standardisation poussée au maximum

Focus prononcé sur la diminution des accidents et les économies de carburant

Finalistes ‘Fleet Innovation Awards for Suppliers 2017’

Alphabet : La solution Alphaflex offre à chaque collaborateur la possibilité de composer lui-même sa combinaison de déplacements en fonction de ses propres besoins en matière de mobilité.

Car-Pay Diem : L’application permet à un large réseau de stations-essence d’identifier le conducteur et elle automatise ensuite l’ensemble de la transaction y compris le paiement qui se déroule via le smartphone.

Cycle Valley : Se positionne comme un conseiller et un fournisseur ‘full service’ visant à faire entrer le vélo dans la culture d’entreprises et dans les plans de mobilité.

Modalizy : Est un système intuitif de gestion de la mobilité qui permet à une entreprise ou à des indépendants de gérer les déplacements multimodaux via une plateforme en ligne sécurisée.

Olympus : Est également une plateforme de gestion de la mobilité qui offre la possibilité aux utilisateurs de choisir eux-mêmes leur moyen de se déplacer en fonction de leur nécessité du moment.

Finalistes ‘Life Time Achievement’

Paul Gestels Marc Spooren Michel Van Den Broeck

Finalistes ‘Fleet Dealer of the Year 2017’

Région Bruxelles :

BMW Brussels (Evere)

Jaguar Land Rover (Asse)

Jean-Michel Martin Group (Bruxelles – Sint-Stevens Woluwé – Zaventem – Drogenbos – Waterloo) BMW, MINI, Jaguar et Land Rover

Volvo ACB Group (Overijse – Zaventem – Schaarbeek)

Volvo Lacom (Louvain – Vilvorde)



Flandre :

Opel Bariseau Mottrie (Courtrai – Ypres – Roulers)

Groep Haeck (Gand – Eeklo – Aalter) Kia, Opel

Peugeot Lavrijsen (Herentals)

Volvo ACB Group (Overijse – Zaventem – Schaarbeek)

Volvo Lacom (Louvain – Vilvoorde)



Wallonie :