Link2fleet lance une plateforme online pour comparer les offres de ‘Private Lease’

Depuis quelques mois, les offres de leasing réservées aux particuliers n’ont cessé de fleurir chez les constructeurs et les loueurs. Mais il n’est pas toujours facile de s’y retrouver tant les offres sont diffuses et différentes. Grâce à la nouvelle plateforme My Private Lease, lancée par link2fleet, vous pourrez trouver toutes les offres sur un seul site internet et les comparer en quelques clics.



Qu’il s’agisse des offres temporaires ou permanentes, de promotions spéciales, qu’elles émanent de constructeurs ou de loueurs, toutes les offres de leasing pour particuliers du marché figurent désormais sur le site www.myprivatelease.be.

Un moteur de recherche online vous permet également de filtrer les offres sur les marques et/ou modèles qui vous intéressent, de définir la tranche de loyer mensuel souhaitée, de sélectionner des options comprises dans l’offre, etc.

Sur myprivatelease.be, vous pourrez également trouver toute l’information autour de ce nouveau produit comme les conditions d’accès, les avantages et inconvénients, mais aussi tous les articles rédigés par la rédaction de link2fleet sur le leasing pour particuliers.

Ne trainez plus et découvrez notre toute nouvelle plateforme My Private Lease online sur www.myprivatelease.be