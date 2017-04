L’Opel Corsa choisie par la Croix Jaune et Blanche de Flandre occidentale

Après avoir terminé à la première place de son segment en nombre d’immatriculations sur le premier trimestre 2017, la petite berline polyvalente d’Opel continue de séduire les utilisateurs. L’Opel Corsa a ainsi permis à Opel Belgium de décrocher un joli contrat avec l’antenne de Flandre occidentale de la Croix Jaune et Blanche, la société d’aide et de soins à domicile au célèbre logo jaune et blanc.



Au total, le contrat porte sur la vente de 120 Opel Corsa par an sur une période de trois ans. En participant à l’appel d’offre lancé par l’antenne Wit-Gele Kruis West Vlaanderen, l’Opel Corsa a naturellement dû affronter les modèles équivalents de marques concurrentes. La procédure du contrat-cadre prévoyait ainsi une série de tests, dont un essai routier, effectués par 15 collaborateurs de Wit-Gele Kruis West Vlaanderen, habitués à sillonner les routes au quotidien, et par tous les temps, pour venir en aide aux patients en attente d’aide et de soins. Au terme de ses essais, ils ont attribué à l’Opel Corsa la note la plus élevée en termes de satisfaction. Parmi les éléments qui lui ont joué en sa faveur, figurent les conditions offertes particulièrement compétitives, la densité et la compétence du réseau de maintenance Opel et aussi l’excellence du rapport prix/prestations. Le modèle retenu est la Corsa 5 portes en version 1.2 essence.

Compte tenu des spécificités du contrat-cadre, c’est la solution du point de contact unique pour la prise et la gestion des commandes qui a été retenue, en l’occurrence le concessionnaire Opel Bariseau Mottrie, comptant plusieurs sites en Flandre occidentale.