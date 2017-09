Luc Van Erps devient Sales and Marketing Director d’Arval

Depuis le 4 septembre, Luc Van Erps a fait son retour dans le secteur du leasing en devenant Sales & Marketing Director d'Arval Belgique.



Après avoir travaillé chez LeasePlan de 2003 à 2007, Luc Van Erps était passé dans le secteur bancaire chez Dexia puis chez Thomas Cook/Neckermann. Le secteur du fleet lui manquait visiblement puisqu’il signe son grand retour chez Arval cette fois en tant que Sales & Marketing Director. “Ma période dans le secteur du leasing était une des plus bouillonantes dans ma carrière. Je remarque aujourd’hui qu’il y a beaucoup d’évolutions et de défis dans ce secteur. Je suis fier de prendre la main sur une équipe commerciale motivée et performante et je suis convaincu qu’ensemble, nous pourrons trouver les solutions justes et adaptées aux besoins de nos clients”.