Mercedes-Benz NamurEtoile devient Sogalux Namur et scintille dans son tout nouvel écrin

Le 2 mai 2017, la concession Mercedes-Benz déménage dans Namur et s’installe le long de la Chaussée de Marche, à Naninne. Les voitures à l’étoile s’exposeront désormais sur une superficie de plus de 3.000 m2, avec un espace dédié aux véhicules électriques et hybrides, et un autre réservé à la marque AMG. Il s’agit d’une nouvelle page qui s’écrit pour Mercedes-Benz à Namur et pour le propriétaire, le groupe familial Cofinpar qui renforce ses activités automobiles par ce nouvel investissement.



Ce point de vente et de service agréé par Mercedes-Benz voitures et utilitaires, AMG et smart porte désormais le nom de Sogalux Namur. La concession emploie 21 personnes et a réalisé en 2016, un chiffre d’affaires de 29 millions d’euros. « De la vente de voitures Mercedes-Benz, AMG et smart à l’entretien et la réparation en passant par les travaux de carrosserie et la vente de pièces détachées agréées, Sogalux Namur veut accueillir et servir ses clients de plus en plus nombreux dans un endroit très agréable et spacieux. Une zone détente a été soigneusement aménagée avec goût, offrant tout le confort souhaité. Des places de parking réservées aux véhicules électriques ont également été prévues. Le carwash utilisera de l’eau de pluie et des panneaux photovoltaïques produiront l’électricité » annonce avec enthousiasme le nouveau directeur de Sogalux Namur, Jean-François Mersch.

Sogalux Namur est une des 5 concessions Mercedes-Benz dirigée par le groupe d’investissement jambois Cofinpar, qui en 2016, a distribué plus de 2.500 voitures en Belgique et emploie 135 personnes. Sogalux est le plus grand distributeur de véhicules particuliers Mercedes-Benz en Belgique. Cette concession namuroise a été reprise par le groupe en 2008 sous le nom de NamurEtoile.

A l’occasion de l’ouverture, chaque semaine aura lieu un tirage au sort donnant droit à des beaux lots issus de la collection Mercedes-Benz (montres, stylos, parfums, parapluies, …). Sogalux Namur, Chaussée de Marche 802 à 5100 Namur (en face d’ Oh! Green).