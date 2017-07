Mini Cooper SE Countryman ALL4 : elle est au courant !

La mode est au SUV. Et à l’hybride. Combiner ces deux options revient à faire bingo ! Mini l’a fait. Prenez une Mini Countryman. Cooper de surcroît. Et 4 roues motrices en sus. Greffez-lui un 3 cylindres d’un 1,5 litre de 136 ch. Et adjoignez-lui un bloc électrique de 88 ch. Cela fait donc 224 bourrins au final transmis via une boîte Steptronic à 6 rapports. Résultat ? La sœur jumelle de la… Béhem Série 2 Active Tourer 225xe !





Apparue en 2010 et relookée quatre ans plus tard, la Countryman est

une pionnière dans la gamme Mini ! En effet, elle alignait hayon et quatre ouvrants. En 2017, elle conserve ses atouts comme son grand cadran central bien rond qui regroupe bon nombre de fonctions.

La Mini Cooper SE Countryman ALL4 est le premier modèle de la marque premium britannique animé par un moteur Plug-in Hybrid !

Avec une conso « constructeur » de 2,1 litres aux cent et des émissions de CO2 de 49 grammes par kilomètre. Evidemment, à l’épreuve de la route, cette consommation s’avère franchement marseillaise. Et l’on tablera plutôt sur 8 litres pour boucler 100 bornes.

Ah oui, pour ce qui concerne la transmission intégrale électrique, les roues avant sont entraînées par le moteur à combustion et les roues arrière par le moteur électrique dont l’autonomie peut atteindre 42 kilomètres.

Quant à la batterie lithium-ion haute tension rechargeable en 3h15min sur une prise domestique, elle se situe sous la banquette arrière en amont du moteur électrique et avoue 150 kg sur la balance.

Pour mouvoir cette Mini Cooper S E Countryman ALL4, la touche Toggle eDrive permet au conducteur de choisir entre trois modes de conduite : AUTO eDRIVE pour une conduite en mode électrique pur jusqu’à 80 km/h, MAX eDRIVE pour mode électrique pur jusqu’à 125 km/h, entrée en action du moteur à combustion à vitesse élevée ou en cas de kickdown et, last but least, SAVE BATTERY pour une propulsion par le moteur à combustion qui ménage au maximum la batterie.

Bien accrochée au parquet, s’agrippant avec aisance dans les courbes, relativement puncheuse, cette Countryman électrifiée doit cependant faire avec un poids non-négligeable : plus de 1730 kilos ! Ajoutez-y les 4 ou 5 passagers qui profitent d’une banquette arrière coulissante en longueur avec dossier fractionnable (40/20/40) et inclinable, le confort est roi ! Pratique, elle l’est aussi avec ses 405 litres dans le compartiment à bagages. Voire 870 litres supplémentaires si l’on éclipse le dossier postérieur. A ne pas négliger : le nombre impressionnant d’options pour personnaliser l’engin à l’infini.

Alors ?… Véhicule plus que trendy car branché de branché (c’est bien le cas de le dire !), cette Mini – encore qu’avec ses mensurations 4299 mm X 1822 mm X 1559 mm on parlera plutôt de Mini Maxi – qui peut se la jouer proprette et économique vaut son pesant sur la balance. Comme en termes d’euros. Dommage que son insonorisation soit perfectible tant en ce qui concerne les bruits aérodynamiques que ceux provoqués par le roulage. Plus pratique mais moins alerte que la Mini pure et dure, cette grande Mini ravira les familles en quête de look surélevé. De surcroît, sa fiscalité respectueuse de l’environnement (déductibilité fiscale de 100% pour les entreprises) constitue un sérieux incentive. Affichée à 36.650 euro contre 38.700 pour la John Cooper Works All4 ATfull eurosuper dont les 158 grammes n’autorisent que 70% de déduction. Alors si vous désirez oublier TMC et taxe de circulation, jetez donc votre dévolu sur cette bourlingueuse typée et électrifiée.