Mini Countryman : première Mini hybride

La toute nouvelle Mini Countryman sera une des attractions du salon de Bruxelles. Cette Mini avec suspension rehaussée et aux allures de SUV réserve un certain nombre de primeurs. Il s’agit de la plus grande Mini jamais produite et est en outre la première ‘plug-in’ hybride de la marque. Cette Mini, qui peut être rechargée via le réseau, affiche une émission officielle de CO2 de 49 gr/km.



Avec sa longueur totale de 4,40 m, la nouvelle Countryman est la plus grande Mini jamais produite adoptant le format d’une voiture compacte du segment moyen. Doucement, il apparaît clairement que la marque Mini mise davantage sur un design que sur le format pur. Il reste cependant toujours des éléments stylistiques qui font référence à la Mini d’antan. Nous pensons ici aux lignes horizontales épurées du toit et à la séparation entre la carrosserie et les vitres. Typiques également les feux arrière, la face avant avec sa calandre expressive et, last but not least, les porte-à-faux courts à l’avant et à l’arrière.

Davantage d’espace

La Countryman est aussi la plus spacieuse de toutes les Mini. Le coffre propose un volume maximum – mesuré jusqu’au cache-bagages – de 450 litres. La banquette arrière, rabattable en 3 parties dans un rapport 40/20/40, peut s’avancer de 13 cm en continu. A l’avant, nous trouvons une nouvelle interprétation du style Mini. Le grand compteur central iconique abrite désormais un écran tactile. Avec cette Countryman, Mini arrive au bout du renouvellement de sa gamme.

SUV

La Countryman bénéficie d’une aura spéciale et reprend des éléments stylistiques du SUV. Par exemple la carrosserie relativement haute, la garde au sol supplémentaire, l’encadrement des passages de roue et les éléments de base argentés des boucliers de pare-chocs. A l’avant, cette parure suggère une protection du carter. D’ailleurs, la Countryman est disponible, dans toutes ses versions moteur, avec une transmission intégrale. Ces versions portent le type 4All. Le programme réserve à cette Countryman deux moteurs à essence : un 1,5 litre 3 cylindres de 136 ch et un 2,0 litres 4 cylindres de 192 ch. Pour les grands rouleurs, l’offre compte deux turbodiesels 2,0 litres de 150 ou 190 ch. En guise d’alternative, signalons aussi pour la première fois une version ‘plug-in’ hybride.

‘Plug-in’ hybride

Le nom officiel de la ‘plug-in’ hybride est Mini Cooper S E CountrymanAll4. On en a plein la bouche mais ses concepteurs veulent ainsi souligner tous les aspects de cette version. A l’avant, on trouve un moteur à essence 1,5 litre 3 cylindres (136 ch) et à l’arrière un moteur électrique. Les deux développent ensemble 224 ch. Quand les deux moteurs collaborent, cette Countryman est propulsée sur les 4 roues. Avec une batterie pleine, il est possible de parcourir jusqu’à 40 km en mode purement électrique. La charge de la batterie lithium-ion dure 2h15 via une walbox et 3h15 via la prise. Les émissions de CO2 officielles sont particulièrement avantageuses d’un point de vue fiscal puisqu’elles restent limitées à 49 gr/km.

