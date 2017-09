Mobilease et o2o se lancent dans le leasing de vélos

Se rendre au travail en voiture: pour beaucoup d'employés et d'employeurs, il s'agit aujourd'hui d'une possibilité parmi de nombreuses autres. Le vélo et les transports en commun gagnent également du terrain dans les déplacements domicile-lieu de travail. Cela demande donc des formules de leasing auto flexibles. La société de leasing Mobilease, à Waregem, a signé une alliance avec le société gantoise de vélo o2o. Car louer une voiture couplée à un vélo, ce n'est pas seulement écologique, c'est aussi avantageux fiscalement.





La frustation suite aux bouchons, une augmentation de la sensibilisation à l’environnement et des habitudes de vie et de travail: cela implique que de plus en plus de navetteurs optent pour un autre moyen de transport que la voiture pour se rendre au travail. Pas besoin de changer totalement vos habitudes, complétez-les plutôt. Les entreprises ont donc besoin de solutions de leasing qui offre une alternative flexible. C’est ce que propose Mobiflex, la formule de leasing de Mobilease qui propose de coupler sa voiture de société à un vélo en leasing.

Prise en charge maximale

Depuis peu, Mobilease travaille avec la société de vélo o2o, qui propose plus de 200 modèles de vélos. Grâce à cela, elle garantit une prise en charge maximale des vélos de société pour l’employeur et l’employé. Pensez par exemple aux entretiens et réparations au travail, au dépannage dans toute la Belgique et à la mise à disposition gratuite d’un vélo de remplacement en cas d’accident ou de dégât.

Le directeur commercial de Mobilease, Kristof De Backer: “Le leasing de voitures reste évidemment notre core-business, mais la combinaison de la voiture avec le leasing de vélo fait entièrement partie de la nouvelle vision de la mobilité. Et celui qui ne suit pas cette évolution dès maintenant, risque de rater le train en marche”.