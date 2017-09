Modalizy renforce son offre avec un Mobility Budget Management Tool

Modalizy, l’offre de mobilité d’Octa+ sous la forme d’une carte de crédit, renforce son offre en proposant à ses usagers un outil de gestion de budget de mobilité. Celui-ci sera automatiquement et gratuitement ajouté au package des clients existants et des nouveaux clients.



Ce nouvel outil online permettra au gestionnaire de flotte de déterminer un budget de mobilité, un budget carburant – ou les deux – pour chaque utilisateur ou par catégorie d’utilisateurs. Il offrira aussi la possibilité de définir les catégories d’utilisateurs propres aux besoins de l’entreprise (HR, Finances, Mobility, etc.) et de définir des règles de soldes par utilisateur ou catégorie (report, remise à zéro, etc.)

Le gestionnaire de flotte aussi le loisir d’adapter à tout moment les paramètres liés à ces budgets ou catégories, de préciser la qualité du déplacement (professionnel ou privé), avec une possibilité de ventiler en pourcentage (ex : un déplacement = 50% professionnel et 50% privé). L’utilisateur pourra également faire cette adaptation lui-même dans son espace personnel online ou via l’app smartphone.

L’utilisateur pourra également ajouter des commentaires sur ses déplacements à destination de son gestionnaire de flotte.

Enfin, gestionnaire et utilisateurs pourront désormais recevoir, à chaque fin de mois, un rapport détaillé reprenant toutes les informations ci-dessus.

Modalizy en profite aussi pour annoncer un accord avec un nouveau partenaire, Indigo Parking. Des négociations sont encore en cours avec d’autres fournisseurs. Mais tous les services de mobilité, même non-partenaires restent accessibles via Modalizy. A savoir : Uber, Drive Now, Zipcar, Ubeeqo, Scooty, Regus, Thalys, SNCF, RATP, les péages autoroutiers, Eurostar, STIB, SNCB, Qpark, etc. dans 12 pays européens parmi lesquels la Belgique, la France, les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Espagne, l’Ukraine, l’Irlande, la Suède, le Danemark ou encore la Finlande ou la Norvège).