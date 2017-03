MS Motor ouvre une nouvelle concession à Ciney

Depuis l’ouverture d’un nouveau garage Nissan à Ciney, le jeudi 23 mars, le nombre de sites Nissan du groupe MS Motor s’élève aujourd’hui à trois, Le groupe possède déjà des concessions Nissan à Marche-en-Famenne et Bastogne. Ce qui prouve à quel point le propriétaire, Karim El Dana, fait confiance au constructeur japonais.



“Si nous investissons aujourd’hui dans la region de Ciney, c’est que nous avons bien l’intention de faire une place encore plus solide à Nissan dans le paysage automobile.” Car, d’après Karim El Dana, “ l’un des points forts de Nissan est sa gamme parfaitement adaptée aux besoins et aux demandes du marché. Avec en best-sellers les crossovers Qashqai et Juke. Mais il y a aussi les citadines Micra et Pulsar, les sportives et les utilitaires légers. Et, à ne pas oublier les 100 % électriques LEAF et e-NV200. Une chose est sure: Nissan investit en permanence dans le renouvellement de sa gamme, tout en pratiquant des prix extrêment compétitifs. Chose que le client apprécie bien sûr énormément. Un point très encourageant pour nous, donc.”

“L’enthousiasme de nos clients s’est encore vérifié à la dernière inauguration. Nous en avons profité pour présenter en detail la nouvelle Micra. Elle étincelait sous le feu des projecteurs. Nos quelques quatre cents invités ont été très impressionnés par ses lignes aérodynamiques, sa technologie innovante et la qualité de ses matériaux. Le nouveau venu a en tout cas reçu un accueil très chaleureux”, conclut Karim El Dana.