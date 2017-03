MyCopilot, l’oeil de lynx de votre flotte

Située entre l’ambassade du Quatar et celle de Singapour sur l’avenue Franklin Roosevelt à Ixelles, on peut dire que la société MyCopilot s’y connaît en géolocalisation.



Cette entreprise bruxelloise spécialisée en Track & Trace a déjà été remarquée au Salon de l’Auto. C’est à cette occasion qu’a été séduit François Delvaux, gérant de Cogestick Electricité à Laneffe. Il témoigne: « Je gère une quarantaine d’ouvriers sur la route et je suis moi-même souvent en déplacement. Ce système de géolocalisation me permet de suivre mes véhicules en temps réel, sur ma tablette et laisse à mes secrétaires le soin d’organiser le dispatching sur le PC afin d’optimiser les trajets de chaque camionnette. En fin de journée elles impriment le rapport et peuvent facturer correctement au client le temps passé par les équipes sur le chantier. Tout se fait par le cloud. C’est très pratique”. Cyril Berry, Co-Fondateur de MyCopilot confirme: “Notre but est d’offrir un confort optimal d’utilisation. La plateforme de géolocalisation est très intuitive à l’usage, et ne nécessite pas de formation. De plus, nos balises GPS s’adaptent à tous types de véhicules ou de machines”. Un nombre toujours croissant de clients fait confiance à MyCopilot pour équiper leur flotte de voitures, d’utilitaires ou de camions se déplaçant en Belgique ou en Europe.

Sécurité, productivité… et rentabilité

« Nous comprenons les attentes des sociétés de transport qui font une utilisation intensive de la géolocalisation et qui recherchent une solution optimale à un prix attractif. Ainsi, suite à un appel d’offre, la société de Taxis THF à Schaerbeek a choisi MyCopilot. Elle peut enfin analyser le profil d’usage de ses 50 conducteurs et identifier les points à améliorer pour une conduite plus efficiente.

Pour toute information complémentaire, visitez le site internet www.mycopilot.be ou contactez Cyril Berry via cyril.berry@mycopilot.be