Ne manquez pas la 2e édition du Fleet Dating autour du budget de mobilité

Après le succès de la première édition en avril dernier, le Fleet Dating revient en juin prochain avec un nouveau thème : Mobility Budget et Solutions. Au programme, les nouvelles formes de mobilité pour les travailleurs, le processus pour implémenter une flotte de vélos au sein de votre entreprise, des exemples concrets et des essais de vélos. Le Fleet Dating, c’est le rendez-vous des gestionnaires de flotte à ne pas manquer !



Le concept du Fleet Dating ? Donner aux gestionnaires de flotte l’opportunité de rencontrer et d’échanger via des questions posées en direct avec les fournisseurs du secteur sur un thème donné et dans leur propre langue. Chaque Fleet Dating se déploie en effet en deux éditions, selon la langue des participants et se base sur le concept du Speed Dating : toutes les interventions sont minutées pour vous assurer de ne pas perdre de temps. Vous arrivez tôt le matin et quittez l’événement en fin de matinée afin de pouvoir profiter de votre après-midi de travail.

Après une première séance réussie en avril avec pour thème « Les alternatives au diesel », le Fleet Dating revient les 8 et 9 juin prochain avec une thèmatique tout à fait dans l’air du temps : le budget et les solutions de mobilité.

Découvrez ici la vidéo de la première édition du Fleet Dating

Au programme de cette seconde édition, l’entreprise Vamos viendra expliquer comment préparer son entreprise à changer son approche en matière de mobilité, tandis que la société Pro Vélo exposera ses solutions pour intégrer facilement une flotte de vélos au sein de votre entreprise. L’aspect fiscal ne sera évidemment pas oublié. Place ensuite au cas concret de la société Engie, qui a déjà fait le pas vers une mobilité durable et à des essais sur route de vélos proposés par la société B2Bike.

Agenda du 2e Fleet Dating :

08/06/2017 – Session néerlandophone – Adresse : AuditoRium 4, Gent

09/06/2017 – Session francophone – Adresse : Club Justine Henin, Limelette

07h30 – 08h00 : Accueil et déjeuner

08h00 – 08h40 : Présentation par nos experts

08h50 – 09h10 : Elevator Pitch

09h10 – 10h20 : Worskshops / session Q&A

10h20 – 11h00 : Networking

Vous êtes gestionnaire de flotte et vous souhaitez participer gratuitement à cette seconde édition du Fleet Dating? Inscrivez-vous via notre formulaire online gratuit.

Plus d’infos ? Rendez-vous sur le site internet consacré à l’événement