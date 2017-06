New Nissan Qashqai : il défend sa pole-position

Avec une part de marché de 10 % (Europe), il reste le leader incontesté dans un segment créé par lui-même, à savoir le populaire C-SUV. Lors de son lancement en 2007, il occupait le marché à lui tout seul mais aujourd’hui, la concurrence est féroce avec une offre qui couvre plus de 20 modèles. Le Qashqai – le pionnier C-SUV dans ce cas – est devenu le modèle le plus populaire de l’histoire de Nissan Europa vieille de 83 ans. Plus de 2,3 millions d’unités ont trouvé acquéreurs tandis que le mois de mars dernier – soit à la fin du cycle de vie de la QQ actuelle – a été, avec 33.000 exemplaires vendus, le meilleur pour ce C-SUV le plus populaire d’Europe. Mais la concurrence ne reste pas les bras croisés, la pression se fait sentir et c’est pourquoi Nissan présente un nouveau Qashqai. Qui ne se contente pas de n’être qu’une retouche cosmétique du modèle actuel.



S’il y a une voiture qui a su réconcilier le marché professionnel et le phénomène SUV, c’est bien le Qashqai. Mais le succès B2B a faibli. La concurrence a explosé et secoue même les pionniers. N’oublions cependant pas que c’est ce Nissan qui est à la base de la percée de ce que l’on appelle les Urban Cross-over dans le marché professionnel.

Nissan Intelligent Mobility

Vous avez dit concurrence croissante ? Kadjar, 3008, Tucson, Tiguan, Sportage … et bien d’autres peuvent en effet être classés dans ce segment C-SUV. Pas facile dès lors, en tant qu’Urban Cross-over unique, de sécuriser sa pole-position face à ce talentueux peloton. Le message ? Moderniser ! Et ceci à peine 3 ans après la présentation de la 2e génération QQ (2014). Un face lift ? Une retouche cosmétique, certes, mais aussi bien davantage. Car outre l’actualisation visuelle subtile du design extérieur, l’intérieur fait totalement peau neuve. Et affiche de nouvelles caractéristiques premium. Ainsi, nous avons vu des versions plus richement dotées (avec l’arrivée d’équipements Tekna+ royaux). Et – il ne pouvait en être autrement – la technologie de sécurité a été considérablement étendue. Avec notamment l’Intelligent Emergency Braking et la Pedestrian Recognition en guise de nouveautés au sein du pack Nissan Intelligent Mobility. Last but not least, Nissan choisit son modèle le plus populaire en Europe pour lancer la technologie ProPilot. Afin que le Qashqai fasse partie, dès 2018, du groupe toujours plus important des voitures autonomes (Phase 1).

Intemporel mais raffiné

L’arrière, du nouveau Qashqai rappelle sans conteste un best-seller coréen concurrent qui porte le nom d’une ville située à 150 km au sud de Phoenix/Arizona. C’est principalement dû aux inserts argentés dans le pare-chocs arrière et aux feux arrière LED allongés, plus étroits et foncés. Tout ceci donne l’impression que le QQ est plus large. Il semble plus large mais il est à coup sûr plus étiré, avec 17 mm de plus en longueur pour une largeur et une hauteur inchangées. La nouvelle grille ‘V-motion’ (avec finition plate du grand logo central de la marque afin que le capteur radar intégré – Intelligent Emergency Braking (IEB) – puisse fonctionner sans être perturbé). Sous le pare-chocs avant se trouvent deux bandes horizontales et les feux antibrouillard ont été positionnés plus bas. La caméra avant est à peine visible (360° Around View Monitor). Les blocs optiques sont également neufs et plus étroits. Avec une différence claire entre les unités halogènes sur Visia, Acenta et N-Connecta et les blocs optiques full LED sur Tekna et Tekna+. Les phares LED ont en outre une autre signature pour l’éclairage de jour.

Une expérience de qualité

Les premières impressions quant à l’intérieur ? Assurément, une expérience de qualité supérieure, car sur ce plan, le QQ actuel avait subi pas mal de critiques. La nouvelle version affiche indiscutablement un niveau de finition sensiblement et visiblement plus élevé. Notons aussi le nouveau volant sportif en forme de D. Avec une partie inférieure plate comme dans la Micra et l’X-Trail. Le volant à trois branches est plus compact et l’ouverture supérieure est plus grande. Ce qui permet d’avoir une vision claire du tableau de bord. Tant les arrivées d’air que les poignées pour ouvrir les portières ont une finition en matériaux de qualité supérieure. Pointons aussi de jolies coutures sur l’accoudoir central, un revêtement plus durable des sièges, idem pour la planche de bord et la console centrale. Les leviers de commande affichent une finition ‘Leatherlook’ et les sièges avant de conception neuve ont (enfin) une assise plus longue et sont dessinés de manière à ce que les passagers arrière bénéficient de davantage d’espace pour les genoux.

ProPILOT



Avec ce Qashqai, Nissan roulera lui aussi bientôt de façon autonome. ProPILOT peut en effet diriger, accélérer, freiner et changer de bande de circulation (autoroute). Trois systèmes en constituent la base : Lane Keep Assist (LKA), Intelligent Cruise Control (ICC) et Traffic Jam Pilot (TJP). Outre ProPILOT, le QQ dispose de nombreuses applications ‘Nissan Intelligent Mobility’. Le Rear Cross Traffic Alert est disponible pour la première fois tandis que l’Intelligent Emergency Braking est conservé mais complété par la Pedestrian Recognition. Le Blind Spot Warning est lui aussi toujours présent mais fonctionne désormais avec un radar au lieu d’images caméra. Traffic Sign Recognition, Intelligent Driver Alertness, Intelligent Park Assist, Intelligent Around View Monitor et Lane Departure Warning ont bénéficié d’actualisations hardware et software. Une nouveauté : le Stand Still Assist (SSA), avec Hill Start Assist (HSA) pour l’instant uniquement dans les versions à boîte manuelle.

Expérience sonore

Les concepteurs ont accordé une attention particulière au NissanConnect Infotainment avec radio DAB et navigation. Il comprend une interface utilisateur revue et logique. NissanConnect est proposé de série dès les versions N-Connecta et est reconnaissable à l’extérieur à son antenne de toit en forme de nageoire de requin. Le tout dernier système audio BOSE Premium est monté dans les Tekna et Tekna+. Il comprend 8 haut-parleurs, un ampli BOSE 8 canaux et un traitement numérique du signal. Notez qu’il s’agit du système audio le plus complet jamais fourni dans une Nissan livrée en Europe.

Flexible Luggage Board System

La nouvelle génération du QQ reste en tout cas un cross-over pratique mais avec une qualité intérieure supérieure et une technologie de sécurité supplémentaire. Un SUV avec les dimensions, la dynamique routière et les coûts d’utilisation d’un hatchback comparable. Au moment de son développement, les concepteurs ont tenu compte des expériences et du feedback de nombreux utilisateurs. Les comptes rendus ont montré que sur le plan du design intérieur et des matériaux de finition, des améliorations étaient possibles. Nous pensons – en fait nous sommes sûrs – que le nouveau QQ parvient à répondre à ces attentes. Le QQ conserve son offre généreuse en termes d’espaces de rangement et ses configurations intérieures polyvalentes. Le coffre propose 430 litres en configuration 5 places et peut atteindre 1598 litres avec la banquette arrière rabattue en 60/40. Reste le Flexible Luggage Board System qui permet de fixer les chargements et autorise pas moins de dix-huit configurations.

Technologie aéronautique Vortex

Des courses de débattement plus courtes et des caoutchoucs plus robustes sur les amortisseurs donnent une carrosserie plus stable et une absorption plus efficace des petites inégalités de la route. Les barres de stabilisation sont plus rigides de manière à ce que la carrosserie reste également plus stable en cas d’irrégularités plus marquées du revêtement routier. Ceci est également dû au fait que Nissan a adapté son système Active Ride Control. Une colonne de direction plus épaisse, un amortisseur de direction dynamique et une direction assistée adaptée favorisent la manipulation. Le bruit, les vibrations et les résonnances (NVH) sont désormais pris en considération au moyen de matériaux isolants améliorés dans les passages de roue et les portières. Des garnitures d’étanchéité plus épaisses ont également été montées autour des portières et des vitres arrière. Avec une résistance à l’air Cx 0,32, le QQ reste parmi les meilleurs de son segment. Le ‘générateur vortex’ sous le pare-chocs avant n’est évidemment pas étranger à cette canalisation exemplaire de l’air. Cette technique nous vient d’ailleurs de l’aéronautique. Des sections rehaussées dans le pare-chocs et le bas de caisse brisent le flux d’air sous la voiture, ce qui réduit le lift et le bruit de vent. Notons que le bruit du moteur de 1,6 litre (qui propulse notre modèle de test) a été sensiblement réduit suite à la calibration modifiée de la chaîne cinématique. Le choix entre des moteurs à essence et au diesel est maintenu (voir fiche technique). On peut également choisir entre une boîte manuelle à 6 rapports ou une transmission automatique XTronic CVT et entre une propulsion deux roues motrices ou une transmission intégrale.

Fiche technique : Nissan Qashqai dCi 130

Carburant : diesel

Cylindrée : 1.598 cc

Puissance : 96 kW/130 ch @4.000 t/m

Couple maxi : 320 Nm @1.750 t/m

Consommation moyenne (NEDC) : 4,6 l/100 km

Consommation du test : 6,2 l/100 km

Emissions de CO 2 (NEDC) : 120 gr/km

Norme environnementale : Euro VI

Vitesse de pointe : 190 km/u

Poids à vide : 1.419 kg

Volume du coffre (VDA) : 430/1598 litres

Réservoir : 55 litres

Autres moteurs/transmissions

Essence

DIG-T 115 (1.2 litre)

DIG-T 115 (1.2 litre) Xtronic

DIG-T 163 (1.6 litre)

Diesel

dCi 110 (1.5 litre)

dCi 130 (1.6 litre)

dCi 130 (1.6 litre) Xtronic

dCi 130 (1.6 litre) Intelligent 4X4

Information de gestion : Nissan Qashqai dCi130

Prix de base HTVA : 23.710 EUR

Prix de base TVA incl. : 28.690 EUR

Puissance fiscale : 9 CH

TMC (Bruxelles, Wallonie, Leasing): 495 EUR

BIV (Flandre): 634,08 EUR

Taxe de circulation (Bruxelles, Wallonie): 266,90 EUR

Taxe de circulation (Flandre): 314 EUR

Déductibilité fiscale : 90 %

ATN employé (sans contribution personnelle) : 2.164 EUR/an (180,34 EUR/mois)