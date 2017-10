Nordicar a dévoilé la Volvo XC60 devant 700 privilégiés 

Le 13 septembre dernier, la concession Volvo Nordicar à Liège, organisait une présentation en grandes pompes de la nouvelle Volvo XC60. Un réel succès qui a attiré près de 700 invités.







La XC60 est un modèle phare chez Volvo. Modèle le plus vendu de la gamme en Belgique, son renouvellement est forcément une étape importante pour la marque et pour les clients. Pour marquer le coup, la concession Volvo Nordicar du Quai Timmermans à Liège avait mis les petits plats dans les grands. Le 13 septembre dernier, elle avait ainsi organisé une soirée exceptionnelle pour dévoiler la seconde génération de son SUV à 700 clients et invités triés sur le volet.

Après un discours qui a vanté les – très nombreuses – caractéristiques du nouveau SUV Volvo, des hôtesses ont dévoilé la voiture. Ensuite, durant toute la soirée, les invités ont pu la découvrir de très près et même prendre place à son volant pendant qu’ils profitaient du buffet et d’un concert très exclusif de Typh Barrow.

Et comme une vidéo vaut mieux que 100 discours, découvrez ci-dessous la vidéo qui résume parfaitement cet événement.