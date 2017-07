Nouveau Kangoo Z.E.: une plus grande autonomie

Pointé comme étant l’utilitaire électrique le plus vendu en Europe, le Kangoo Z.E. améliore plus encore ses performances avec non seulement une autonomie augmentée de 50%, mais également en proposant une recharge plus rapide et plus simple.



En octobre 2011, Renault lançait sa première fourgonnette 100% électrique. Un petit utilitaire qui, au fil des ans et avec aujourd’hui 28% de part de marché, allait s’imposer comme le n°1 des ventes du genre en Europe. Depuis le début du mois de juillet, Renault Pro+, le spécialiste de l’offre sur-mesure aux professionnels, lance le Kangoo Z.E. de seconde génération. Une version proposant de nombreuses innovations faites pour mieux répondre aux attentes du client, mais également aux enjeux environnementaux.

Toujours plus loin

C’est ainsi que cette nouveauté voit son autonomie augmentée de plus de 50%. Soit 270 km selon la norme européenne de mesure des émissions et de la consommation (NEDC). Reste que Renault se veut réaliste et avance le chiffre de 200 km en usage réel effectué en été.

Pour réaliser ce bonus d’importance, le nouveau Kangoo Z.E. y va de quatre innovations majeures : une nouvelle batterie, un nouveau moteur, un nouveau chargeur, et, last but not least, l’intégration d’une pompe à chaleur. Grâce à ces innovations, cette seconde génération offre la plus grande autonomie disponible pour un véhicule utilitaire léger électrique : 270 km NEDC au lieu des 170 km NEDC sur le Kango Z.E. premier du nom. Ainsi, en usage réel, et sur cycle livreur (cycle réel correspondant à un utilisateur professionnel effectuant des livraisons en parcours périurbain et voies rapides, soit, par exemple, 107 km en 2h 25’, avec 45 km/h de moyenne, et un véhicule à l’arrêt 14 % du temps), cela correspond à une autonomie permettant de rouler de 120 à 200 km (selon la topographie, la température extérieure, le vent, le style de conduite…) contre 80 à 125 km précédemment avec une seule charge.

Nouveautés mécaniques

Si l’autonomie est ainsi augmentée, c’est non seulement grâce à l’apport d’une nouvelle batterie à la densité énergétique supérieure, mais également suite à l’arrivée d’un nouveau moteur à haute efficacité énergétique, d’une gestion électronique de la batterie, puis, enfin, de l’utilisation d’une pompe à chaleur liée à l’air conditionné. Pompe qui permet une amélioration de l’autonomie du véhicule par temps froid. Cela suite au fait qu’elle limite le recours à des résistances électriques fortement consommatrices d’énergie et d’autonomie.

Ce Kangoo est en fait le premier véhicule électrique à être équipé de la sorte. Un confort supplémentaire pour l’utilisateur.

Autre grande innovation que ce chargeur deux fois plus puissant, mais également plus simple, et qui permet une recharge complète en 6 heures. Soit bien moins qu’une nuit. De plus, en une heure (temps de pose midi), il permet déjà la récupération de 35 km supplémentaires.

Côté connectivité, le nouveau Kangoo Z.E. propose les nouveaux services connectés innovants de Renault Easy Connect : Z.E. Trip et Z.E. Pass. Ces services facilitent l’accès aux points de recharge publics en Europe. Il existe environ 80.000 bornes de charge accessibles au public en Europe. Ces services connectés seront déployés progressivement en Europe courant 2017.

L’application Z.E. Pass permet d’accéder aux bornes et de payer chaque session de charge facilement sur la plupart des points de charge publics en Europe. Le conducteur identifie les bornes accessibles et leur compatibilité avec le véhicule. Il peut aussi comparer le prix des recharges des stations à proximité, directement sur son smartphone. Il accède à un maximum de bornes sans multiplier les abonnements spécifiques à chaque réseau, et paye sa recharge avec son application smartphone dédiée (iOS ou Android) ou avec le badge (de technologie RFID). Développé en partenariat avec Bosch, Z.E. Pass est disponible en Allemagne, en France, en Belgique, en Suisse, et en Autriche. Il sera disponible prochainement en Grande-Bretagne, Pays-Bas et dans les pays nordiques.

Bilan fleet Le nouveau Kangoo Z.E. offre une grande diversité de carrosseries, de niveaux d’équipements et d’options diverses. Il demeure disponible en 2 longueurs (4,28 m et 4,66 m), 2 ou 5 sièges, cabine approfondie, 4 déclinaisons. Il offre ainsi un volume de chargement de 3 à 4,6 m3 et une charge utile de 650 kg. Il peut aussi être transformé au gré des besoins des professionnels (véhicule réfrigéré, ambulance, benne pour le ramassage de petites poubelles de rues, pick-up…). Il procure le plaisir de la conduite souple et lisse d’un véhicule électrique. Testé sur un parcours qui lui convenait à merveille (bravo Renault), ce Kangoo nous a séduits non seulement par ce silence de fonctionnement qui est d’un réel confort pour l’utilisateur, mais également par ses reprises, ses accélérations (parfois nécessaires), son comportement en général et cette stabilité qu’il affiche lors de virages parfois très serrés. Et ils étaient nombreux sur notre trajet. Enfin, sachez qu’en France, le plus gros client du Kangoo Z.E. est la Poste.

FICHE TECHNIQUE

Renault Kangoo Z.E. Carburant Électricité Puissance 44kW/60 ch Couple maximum 225 Nm Poids à vide 1.430 kg Charge utile 650 kg Émission CO 2 0 g/km Vitesse maximale 130 km/h