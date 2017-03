Nouvelle app de XXImo: Milo, une aide personnelle pour planifier et payer la mobilité professionnelle

XXImo – le fournisseur novateur d’une carte de mobilité tout-en-un permettant de faire le plein, emprunter les transports en commun, se garer et bien plus encore – lance Milo, une aide personnelle Plan & Pay. Il s’agit d’une application intelligente qui donne à son utilisateur des conseils de voyage actualisés tenant compte de son agenda, de ses préférences et du trafic en temps réel. Milo propose les meilleurs itinéraires et le moyen de transport le plus adapté, et prend directement en compte d’éventuels ralentissements et déviations en temps réel.



L’application aide l’utilisateur à voyager efficacement en utilisant de façon optimale divers moyens de transport. Si l’application signale un embouteillage, par exemple, elle suggère de partir plus tôt ou d’opter pour un autre moyen de transport. Sur demande, l’application tient également compte de la politique de l’entreprise, par exemple en choisissant toujours ou dans certains cas le moyen de transport le plus durable au lieu du plus rapide. L’application est disponible pour les détenteurs d’une carte XXImo sur les marchés belge, allemand et hollandais, et fonctionne dans toute l’Europe.

L’application est conçue de telle sorte que l’utilisateur la contrôle totalement et détermine lui-même les fonctionnalités de Milo et les messages qui lui importent, ainsi que les données anonymisées auxquelles l’application peut accéder. La vie privée de l’utilisateur est ainsi protégée en permanence.

Milo est une application internationale plurilingue qui s’adapte au profil de l’utilisateur, quels que soient l’endroit et le pays où il se trouve. L’application convient donc aussi aux expatriés ou pour une utilisation à l’étranger. L’application propose plusieurs options de paiement mobile en fonction du pays, dont UBER, eCab, SNCB, MyTaxi et le parking. Les M-Tickets de De Lijn (les transports en commun en Flandre) pourront bientôt être directement commandés et payés avec cette application.

Milo permet aussi de payer le parking sur la voie publique aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique, du fait de la collaboration entre XXImo et Parkmobile.

« Cette application, qui permet un paiement mobile et donne des informations toujours actualisées sur un déplacement, facilite vraiment la vie de nos clients. Avec le lancement de Milo, nous passons d’un paiement par carte à un paiement par application. Je suis fier de nos développeurs, dont l’expertise a permis ce tour de force », déclare Patrick Bunnik, le CEO de XXImo.

Milo est disponible pour tous les détenteurs de Mobility Card avec le logo XXImo, dont les cartes d’Alphabet, Athlon et LeasePlan (Belgique).