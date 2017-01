Nouvelle Micra: totale métamorphose

Cela fait 34 ans que la Micra a envahi nos marchés. Vendue à plus de 7 millions d’exemplaires, elle vit même sa 2e mouture être la première voiture japonaise à s’octroyer le titre de ‘Voiture de l‘année’. Làs, la Micra 4e du nom voulut jouer la carte de la mondialisation avec, pour les besoins de la cause, un design devenu passe-partout. Une grossière erreur vu que l’Europe représentait 45 % de son marché. Du coup, pour cette nouvelle génération, le constructeur nippon a revu sa copie de fond en comble. Pour preuve, la nouvelle Micra se veut non seulement 100% européenne, mais elle est aussi construite dans l’Hexagone.



Des formes dynamiques

Adieu le design insipide de la devancière. Finies les rondeurs de la 3e édition. La nouvelle Micra y va d’un design plus expressif, à la fois fort anguleux et tout en muscles. Reste qu’à la regarder de profil, elle ne peut nier sa parenté avec sa cousine Clio. N’en prenons pour preuve que le vaste creux de bas de portières ou ces poignées de portes arrière dissimulées dans le montant. Vue de face, avec son capot plongeant, sa grille en V et ses feux façon boomerang, elle dégage un sentiment de sportivité. Devenue plus basse de 6 cm, cette Micra au caractère bien trempé, affiche, côté mensurations, 17 cm de plus en longueur et 8 au niveau de son empattement. Un format qui la place au cœur même de ce segment B où se bousculent Citroën C3, Ford Fiesta, Kia Rio, Hyundai i20, Opel Corsa, Renault Clio, Peugeot 208, Volkswagen Polo… Disponible uniquement en version 5 portes, mais jouant à fond la carte de la personnalisation, la Micra doit, selon ses responsables, prendre place dans le top 5 du segment. C’est vrai que par rapport à sa devancière elle a été totalement réinventée. Et de bien belle manière. À noter qu’avec son arrivée, la Note disparaîtra du catalogue Nissan.

Nette montée en gamme

Si extérieurement la Micra a totalement modifié le design de sa robe, intérieurement le lifting se veut lui aussi des plus complets avec, en exergue, une montée en gamme des matériaux et une qualité de finition plus qu’évidente. Pour exemple, on évoquera l’utilisation de plastiques moussés bitons dans toutes les versions de la Micra. Versions qui sont personnalisables à souhait et qui sont proposées sous cinq niveaux de finition. Disposant d’un large écran tactile au centre de sa nouvelle planche de bord, ce qui réduit grandement le nombre de commandes, cette nouveauté joue la carte de la connectivité. Cela via un système ‘Nissan Connect’ qui équipe de série les versions Tekna et N-Connecta, mais qui peut être commandé en option sur l’Acenta. Suivant le type de finition, la Micra dispose d’un éventail très complet de technologies de sécurité intégrées : alerte franchissement de ligne, freinage d’urgence, détection des piétons, reconnaissance des panneaux routiers, feux de route intelligents, avertissement angle mort, caméra de recul… Des équipements souvent inédits dans la catégorie.

+ et – côté confort et coffre

Pour une voiture de cette catégorie, force est de reconnaître que le confort des sièges, ergonomiques à souhait, ne laisse aucune place à la critique. Pour les passagers avant, l’espace ne manque guère. De plus, qu’avec un volant ajustable en hauteur et en profondeur, le conducteur trouve aisément ‘sa’ bonne position de conduite. Et toujours à l’avant, il y a cette position d’assise abaissée qui confère un espace au toit qui comblera d’aise un basketteur de 2.03m. Par contre, à l’arrière, l’espace aux jambes et au toit est plus mesuré. Suite à un angle d’ouverture des portières assez réduit, il faudra aussi une certaine souplesse pour gagner les sièges arrière. Côté, coffre, s’il a grandi (300 l, et 1.004 litres banquette arrière rabattue), il n’est pas fait de formes régulières et n’est pas totalement plat lorsque l’on veut l’utiliser pour le transport d’objets longs ou plus volumineux. Par contre, on applaudira les espaces de rangement aussi nombreux qu’intelligemment conçus.

Plaisir de conduite bien présent

Dès son lancement au printemps prochain, la Micra sera proposée avec trois motorisations issues de la banque de données de l’Alliance Renault/Nissan. Des moteurs à la fois sobres et performants. À savoir le 3 cylindres essence 0.9 TCe turbo de 90 ch, le 3 cylindres 1.0 l atmosphérique de 73 ch et 54 kW, et le 4 cylindres 1.5 diesel dCi de 90 ch. Des moteurs d’une grande souplesse accouplés chacun à la boîte manuelle à 5. Ajoutons que Nissan annonce l’arrivée d’autres mécaniques mais également d’une boîte automatique.

Testée ses les routes de Croatie avec ses motorisations essence et diesel de 90 ch, cette 5e génération n’a pas déçu, que du contraire. Dynamique, hyper silencieuse dans sa version diesel, elle s’est avérée non seulement très agréable à conduire mais également très saine, très agile et très rassurante lors de la prise de virages variés. Grâce à la grande rigidité de son châssis, à son centre de gravité abaissé, à la précision de sa direction directe et communicative, et à la qualité de sa nouvelle suspension avant, elle vire bien à plat, demeurant ainsi d’une grande stabilité. Au-delà, on mettra en évidence la sobriété dont elle a fait preuve.

Bilan fleet Avec l’arrivée d’un diesel sur sa Micra, Nissan parle aujourd’hui d’une véritable possibilité de pénétration de ce modèle dans le secteur fleet. Pour preuve, le constructeur met à son catalogue une édition spéciale ‘B2B’. Petite compacte très aboutie, cette nouveauté devrait plaire également à ces messieurs puisque, jusqu’à présent, elle s’adressait à plus de 70% à la gent féminine. De plus, son vaste programme de personnalisation extérieure comme intérieure devrait constituer un adjuvant de vente non négligeable. Comment ne pas parler ici du ‘Nissan Intelligent Get&Go’, un programme pilote à Paris et qui, en cas de réussite, sera élargi à d’autres pays. Ce programme est en fait une solution de remplacement intelligente à la possession d’une voiture. En fait, une forme de location partagée. Plusieurs utilisateurs – liés en ligne sur la base de profils et de lieux mutuellement compatibles – partagent les coûts de la voiture moyennant un contrat de location à long terme de cette nouvelle Micra. Une autre vision de la mobilité intelligente.

FICHE TECHNIQUE

Micra 1.5 dCi 90 ch Carburant Diesel Puissance 66kW/90 ch Couple maximum (Nm@rpm) 220Nm@2.000 tr/min Poids à vide 1.082 kg Volume du coffre 300 litres Volume du réservoir 41 litres Consommation moyenne 3,2 l/100 km Emission CO 2 85 g/km Vitesse maximale 179 km/h Cylindrée 1.461 cm3

AUTRES MOTORISATIONS Moteur Carburant Puissance IG-T 90 Essence 90 ch 1.0 l Essence 73 ch

INFORMATIONS DE GESTION Prix de base HTVA 14.455 € Prix de base TVAC 17.490 € Puissance fiscale 8 ch TMC (Bruxelles, Wallonie, Leasing) 61,50 € BIV (Flandre) 495 € Taxe de circulation 231,13 € Déductibilité fiscale 90 % ATN utilisateur 1.250€/an ATN Employeur 130 €/an