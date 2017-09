Nouvelle organisation Sales & Marketing chez Opel Belgium

Dans le but d’améliorer l’efficience de l’organisation Sales & Marketing, Opel Belgium adopte une nouvelle structure. Une nouvelle structure qui touche pour l’essentiel la branche Ventes et Marketing qui s’articulera désormais autour de trois grands axes représentés par les départements Sales, B2B et Marketing. Le responsable de chacun de ces trois départements rapportera directement à Sarah Timmermans, Managing Director Opel Belgium.



Sam Vilain, Sales Director, voit ses attributions étendues avec un accent sur la professionnalisation de la distribution et tout particulièrement sur le taux de conversion des ventes auprès du réseau ainsi que sur le suivi des campagnes et des leads qu’elles suscitent.

Guy Van Gaever rejoint Opel Belgium et prend la tête d’un département B2B remodelé. Ce département B2B se concentrera à son tour sur trois domaines d’activités qui sont les secteurs Fleet, Remarketing et Véhicules Utilitaires.

A la tête du département Marketing, Bert Vangramberen conserve ses attributions telles qu’elles étaient définies et accordera une attention toute particulière à l’intensification de la digitalisation.

La mise en place de cette nouvelle structure regroupant les activités Sales et Marketing a pour vocation de permettre à Opel Belgium de répondre au mieux aux attentes de son réseau de distribution et de ses clients.