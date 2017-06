OCTA+ lance la toute première Hybrid Card en Belgique alliant essence, diesel et recharge électrique

OCTA+ se positionne encore davantage comme fournisseur de solutions complètes dans le domaine de la mobilité électrique et offre dès aujourd’hui à tous ses clients, carburant et électricité via une même carte multi-réseau, une première en Belgique.



La carte hybride (disponible soit pour le Benelux ou uniquement pour la Belgique) permet de faire le plein dans plus de 1.850 stations-service (160 stations d’OCTA+ et les stations Q8, Esso, Avia, Power, Lukoil, Maes, G&V, réseau DCB et Texaco) en Belgique et 2.050 dans le Benelux et donne accès à toutes les bornes du réseau Blue Corner, soit près de 1.000 Bornes de recharge pour les véhicules électriques en Belgique. Elle offre ainsi aux entreprises de nouvelles possibilités dans le cadre du développement d’une mobilité intelligente et durable.

Déjà bien présente comme fournisseur d’électricité, de gaz et de mazout et disposant de 160 stations-service en propre, l’entreprise familiale s’est lancée dans la mobilité électrique en acquérant une participation majoritaire dans le spécialiste belge des solutions de rechargement pour véhicules électriques (VE) Blue Corner, en août dernier.

« Nous sommes convaincus que la part des véhicules électriques ne va cesser d’augmenter à l’avenir. C’est pourquoi non seulement nous investissons dans le développement du réseau de bornes de recharge, une condition essentielle à la croissance de la mobilité électrique, mais nous fournissons cette nouvelle carte hybride également gratuitement à tous nos clients, » explique Etienne Rigo, co-CEO d’OCTA+. « Avec cette carte, l’automobiliste pourra l’utiliser sans entrave qu’il roule à l’électrique ou non. Il en résulte une gestion administrative simplifiée pour l’utilisateur puisque ses dépenses carburants et électricité seront reprises sur un seul et même document. »

Un service complémentaire : Le split billing

Autre atout de cette carte, l’option « split billing » qui permet de de facturer à l’employeur la partie d’électricité utilisé au domicile de l’employé pour recharger son véhicule de société électrique ou hybride.