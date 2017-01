Octa+ se lance dans la mobilité pour entreprises avec sa start-up Modalizy

Alors que les embouteillages continuent à engorger nos routes et que l’immobilité devient de plus en plus le maître-mot de nos déplacements, les acteurs qui offrent des solutions alternatives de mobilité se multiplient. Même les groupes pétroliers s’y mettent, à l’image d’Octa+ qui, via sa start-up Modalizy, vient de lancer une carte de mobilité à destination des clients professionnels.



Modalizy, le nom de cette start-up du groupe Octa+ en dit déjà long sur son concept : faciliter la multimodalité. Sa cible directe ? Les entreprises et plus spécifiquement leurs collaborateurs. Et pas uniquement ceux qui disposent d’une voiture de société. Modalizy propose en fait deux cartes de mobilité qui permettent aux travailleurs d’avoir accès à différentes solutions alternatives de mobilité. “Nous voulons encourager l’utilisateur à ne pas utiliser systématiquement son véhicule pour ses déplacements, mais plutôt à opter pour le choix le plus efficace en fonction de son trajet, sa situation, ses besoins. Qu’il s’agisse des transports en commun, de vélos, de véhicules partagés, de taxis, mais aussi de location de bureaux, des accès à des car-wash, etc.”, indique Alain Allyn, Business Development Manager chez Modalizy.

Pour ce faire, Modalizy dispose déjà aujourd’hui de partenariats avec des sociétés de transports alternatifs comme De Lijn, le TEC, mais aussi BlueCorner, Interparking, eCab, V-Tax, Antwerp-Tax ou encore ZenCar. “Mais nous sommes totalement indépendants de nos partenaires et ne voulons pas d’exclusivités avec certains d’entre-eux, ce qui nous permet d’étendre encore nos partenariats à l’avenir avec d’autres entreprises”.

Modalizy se déploie sous la forme d’une application via laquelle l’usager peut choisir son mode de transport. Il peut choisir entre 3 possibilités : soit privilégier les transports en commun, soit opter pour la solution la plus rapide, soit la moins onéreuse.

La carte Modalizy Pass Mastercard offre donc toute une panoplie de solutions de mobilité, et, chose plus étonnante, le carburant n’est pas proposé d’office, mais est une option. Via sa seconde carte, Modalizy Refill, la start-up offre ainsi la possibilité de faire le plein dans quelques 1.700 stations-service dans le Benelux, mais aussi de recharger son véhicule électrique sur la plupart des bornes de recharge de notre pays.

Des avantages pour le client

Outre la facilité d’usage pour le collaborateur, Modalizy vise aussi à optimiser le travail du gestionnaire de flotte. “Notre système a pour but de simplifier la charge administrative pour les entreprises, mais aussi de faciliter la gestion financière des frais de déplacement des travailleurs. Le collaborateur ne doit jamais avancer d’argent, il peut régler l’ensemble de ses frais de déplacements chez nos partenaires directement via sa carte qui fonctionne comme une Mastercard. C’est Modalizy qui préfinance tous les achats. A la fin du mois, nos clients reçoivent une facture détaillée pour chaque carte reprenant toutes les dépenses ‘mobilité’ du collaborateur. Et notre système prévoit la récupération de la TVA.