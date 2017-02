Opel bientôt dans le giron de PSA?

Est-ce-que le groupe General Motors, qui possède Opel, fera bientôt partie du français PSA (Peugeot/Citroën/DS)? C'est très probable. Alors que les deux groupes travaillent depuis déjà quelques années main dans la main sur le développement de certains produits, il se pourrait bien que le français monte dans le capital d'Opel.



Selon différentes sources, il apparait ainsi que les deux groupes seraient en train de négocier un rapprochement, voire même une fusion. Mais d’autres sources font également écho d’une volonté de PSA d’acquérir purement et simplement le groupe GM.

Un communiqué commun a été envoyé aux médias. Il indique que “l’alliance (entre les deux groupes) ouvre à ce jour trois projets en Europe et a généré des synergies substantielles pour les deux groupes. Dans ce cadre, General Motors et le Groupe PSA examinent régulièrement les opportunités d’expansion et de coopération. Le Groupe PSA confirme examiner avec General Motors, de nombreuses initiatives stratégiques visant à améliorer sa rentabilité et son efficacité opérationnelle, y compris une acquisition potentielle d’Opel/Vauxhall. »

« À ce stade, il n’existe aucune certitude sur la conclusion d’un éventuel accord », précise toutefois le communiqué.

Rappellons que PSA regroupe les marques Peugeot, Citroën et DS, tandis que General Motors détient Opel/Vauxhall, Chevrolet et Cadillac.