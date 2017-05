Opel Crossland X : le Mokka des villes

7 cm de différence entre la dernière génération du Mokka X et du nouveau Crossland X d’Opel. A priori, difficile donc de choisir entre ces deux modèles. Et pourtant, leurs caractéristiques et leur positionnement sont bien distincts, comme nous l’a prouvé notre essai du nouveau venu sur les routes de la région du Prosecco dans le Veneto.



E n deux ans, Opel aura totalement revu sa gamme de SUV. Le Mokka a fait peau neuve et est devenu Mokka X, l’Antara s’est retiré pour prochainement laisser place au Grandland X. Et en entrée de gamme, vient de s’ajouter le petit Crossland X. Enfin, « petit », c’est relatif puisque le nouveau venu mesure à peine 7 cm de moins que le Mokka X. Pour la marque au blitz cependant, pas de cannibalisme entre les deux modèles. Le Mokka X se profile plutôt comme un SUV baroudeur avec ses larges passages de roues en plastiques noirs, sa transmission intégrale et son design masculin. Le Crossland X se revendique SUV urbain taillé pour les familles avec son dessin plus proche d’une citadine, son généreux espace intérieur, ses possibilités de personnalisation, ses motorisations économiques. Précisons tout de même que sous ce nouveau Crossland X se cache en réalité la plateforme du Peugeot 2008. Bien cachée, il faut l’avouer.

Car on est bien ici face à une Opel. Que ce soit au niveau du design extérieur avec sa face avant typique et son montant C chromée qui n’est pas sans rappeler la petite Adam, qu’à l’intérieur où la planche de bord orientée vers le conducteur ressemble fortement à celle des récentes Astra et Insignia avec son écran central de 8’’ en position haute. A l’intérieur justement, la Crossland X donne une impression d’espace. Malgré son petit format, les passagers bénéficient de beaucoup de place, tant à l’avant qu’à l’arrière. Dommage cependant que la qualité des matériaux ait été autant négligée. Excepté sur le haut du tableau de bord, le plastique dur est omniprésent. Et certains détails de finition laissaient à désirer sur nos versions d’essai qui étaient, il faut l’avouer, des préséries. Espérons que les versions finales ne souffriront pas des mêmes défauts.

On retrouve aussi les sièges ergonomiques spécifiques à Opel, mais nous avons eu du mal à trouver une bonne position de conduite. Enfin, parlons du coffre : il affiche de 410 à 1255 litres selon que la banquette soit rabattue ou non.

Le plein d’équipements

Issu du segment B-SUV, le Crossland X se dote de nombreux équipements de sécurité dont certains inédits dans cette gamme. Citons entre autres l’intégration smartphone Android ou Apple, un hotspot Wi-Fi 4G, le head-up display, une caméra de recul panoramique, ou encore le système de freinage d’urgence automatique avec détection des piétons, sans oublier OnStar, l’assistant qui veille sur vous et vous aide en permanence.

A la conduite

La gamme de motorisations est restreinte. Côté essence, on ne trouve qu’un 1.2 disponible avec des puissances de 81, 110 et 130 chevaux. A noter que la version 110 ch est disponible en boite manuelle et automatique. Au rayon diesel, il n’y a qu’un 1.6 CDTI qui développe au choix 99 ou 116 chevaux et aucune boite auto au catalogue. A la fin de notre trip sur les routes sinueuses de la région du Veneto, le compteur de la 1.2 Turbo de 130 ch affichait une consommation de 6,7l/100 km. Avec la version 1.6 CDTI de 116 ch, nous avons consommé 6,2l/100 km dans les mêmes conditions et nous avons réussi à atteindre 4,2l/100 km en conduite normale sur des routes nationales. Le moteur diesel est aussi plus silencieux que l’essence.

Sans être un foudre de guerre, le Crossland X se révèle plus agile que son grand frère Mokka X, en raison certainement de son poids plus faible. Il est agréable à conduire, sans plus. Il offre un confort satisfaisant ponctué de quelques mouvements de caisse dans les virages. On note toutefois une importante prise de roulis. Autre bémol, l’étagement long des rapports de la boite manuelle. Dommage qu’aucune boite auto ne soit disponible sur la motorisation diesel.

Bilan Fleet Le Crossland se révèle être une bonne alternative dans le segment B-SUV pour les flottes, et notamment pour les familles avec enfants. D’abord parce que son équipement est digne d’un modèle de gamme supérieure, parce qu’il affiche un look de SUV urbain, mais aussi et surtout grâce à ses très bons scores en matière de CO2 et de consommation. Selon les versions, son taux de CO2 se situe entre 93 et 121 g/km, ce qui lui permet d’obtenir jusqu’à 90% de déductibilité fiscale et d’afficher un ATN et des taxes très bas.

Fiche technique

Opel Crossland X – 1.2 Turbo ECOTEC Carburant Essence Puissance 110 ch Couple maximum 205 Nm @ 1500 rpm Poids à vide 1163 kg Volume du coffre 410 l Volume du réservoir 45 l Consommation moyenne 4,8 l/100 km Emission CO 2 109 g/km Vitesse maximale 188 km/h Cylindrée 1199 cm3

AUTRES MOTORISATIONS Moteur Carburant Puissance 1.2 – MT5 Essence 81 1.2 Turbo ECOTEC – MT5 Essence 110 1.2 Turbo – AT6 Essence 110 1.2 Turbo – MT6 Essence 130 1.6 CDTI – MT5 Diesel 99 1.6 CDTI ECOTEC MT5 Diesel 99 1.6 CDTI – MT6 Diesel 116

INFORMATIONS DE GESTION Prix de base HTVA 16.793 € Prix de base TVAC 19.500 € Puissance fiscale 7 ch TMC (Bruxelles, Wallonie, Leasing) 123 € BIV (Flandre) 126 € Taxe de circulation (Bruxelles, Wallonie) 186 € Déductibilité fiscale 80 % ATN utilisateur 1250 €/an ATN Employeur 162 €/an