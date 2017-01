Partenariat renforcé entre FCA Belgium et Europcar autour de la nouvelle Alfa Romeo Giulia

FCA Belgium et Europcar renforcent leur partenariat en Belgique autour de la marque premium Alfa Romeo, en proposant à leurs clients de disposer d’une nouvelle Alfa Romeo Giulia.



La nouvelle Giulia est l’expression la plus authentique de la philosophie Alfa Romeo, avec un design italien distinctif, des moteurs performants et innovants, une distribution de poids parfaite (50/50), un rapport poids-puissance extraordinaire, des solutions techniques uniques et des roues arrière motrices, qui garantissent des performances élevées, du plaisir et du divertissement. En s’installant à bord de la nouvelle Giulia, le conducteur entre dans une dimension dont il est l’élément central. Chaque détail a été conçu pour faciliter la conduite.

Europcar dispose ainsi d’une centaine d’Alfa Romeo Giulia, disponibles avec le nouveau moteur turbo diesel en aluminium 2.2 JTDm développant 136 ch, associé à une transmission manuelle à six rapports ou une boîte automatique à 8 rapports.

La gamme Giulia est en effet dotée d’une toute nouvelle transmission automatique à huit rapports, parfaitement adaptée à la nouvelle mécanique turbo diesel en aluminium. Cette transmission de nouvelle génération est appliquée pour la première fois en série sur la nouvelle Giulia. Elle garantit un passage optimisé des rapports, favorisant une réactivité étonnante et surtout une économie de carburant appréciable pour les personnes utilisant leur véhicule pour de longues distances au quotidien.

« La nouvelle Alfa Romeo Giulia vient renforcer l’offre d’Europcar sur le segment des berlines premium », commente M. Michaël Xhonneux, Directeur Sales & marketing d’Europcar Belgium, lors de la remise des clés des véhicules en présence de M. Dimitri Gose, Sales Operations Director de Fiat Chrysler Automobiles Belgium, et de M. Salah Merzoug, RAC & Used Cars Manager de Fiat Chrysler Automobiles Belgium.