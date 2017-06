Philippe Dehennin, nouveau Président de la Febiac

Atteint par la limite des deux mandats consécutifs, Thierry van Kan, Président de FEBIAC depuis juin 2011, a profité de cette Assemblée Générale pour céder les rênes de la fédération à son successeur, Philippe Dehennin.

Fort d’une expérience principalement acquise au sein du groupe BMW, pour lequel il fut président de filiale de 2001 à 2016 successivement en Belgique et Grand-Duché de Luxembourg, en France et en Suisse, Philippe Dehennin a déjà pu découvrir le fonctionnement de la fédération en y occupant un rôle d’Administrateur.

Nous vous prions de trouver ci-dessous quelques extraits du discours d’investiture de Philippe Dehennin.

« La mobilité de demain sera par définition axée sur le consommateur. S’il est vrai que le secteur des voitures, des camions, des autobus et des motos a toujours accordé beaucoup d’importance aux besoins et souhaits des clients, l’avenir exige cependant que nous nous concentrions encore plus sur l’utilisateur et sur ses attentes. Ces changements ont en effet une incidence directe sur notre secteur, sur son identité, sur son évolution. »

« Il est capital que notre fédération automobile collabore de manière intensive et productive avec les pouvoirs publics et les autres acteurs du secteur des transports et de la mobilité. Pour parvenir à relever ces défis, nous ne devons reculer devant aucun débat, dans le respect de ce que demande le consommateur. »

« Je ressens aujourd’hui au sein de FEBIAC une dynamique constructive et responsable que je souhaite continuer à soutenir durant ma présidence. La collaboration avec Traxio et Renta est désormais réalité. Mais nous devons également être sur la même longueur d’onde que des organisations d’usagers telles que le RACB, Touring et le VAB. Apprenons aussi à connaître les nouveaux acteurs et continuons bien entendu à optimiser le dialogue avec les pouvoirs publics en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Le ministre Peeters, je lui en suis extrêmement reconnaissant, a présenté et loué toutes