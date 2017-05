Premier pieu pour le centre de distribution ultramoderne pour Carglass Europe occidentale

Carglass célèbre aujourd’hui de manière festive le commencement des travaux de construction de son centre de distribution multimodal et ultramoderne à Bilzen et enfonce symboliquement le premier pieu de la nouvelle construction, qui emploiera plus de 225 travailleurs dans un an. Le premier pieu a été placé par la bourgmestre Frieda Brepoels (N-VA), en présence de Richard Tyler (Belron), de Guido De Paepe (Carglass), de Jo De Wolf (Montea) et des enfants de collaborateurs de Carglass, en guise de symbole des perspectives d’avenir qu’offre ce projet. Toutes les activités de logistique et de distribution, qui sont aujourd’hui réparties sur quatre sites à Hasselt et à Genk, seront regroupées sur ce site flambant neuf et ultradurable.



Carglass Distribution, la division en charge de la distribution de tous les vitrages automobiles et accessoires en Belgique et dans 8 pays d’Europe occidentale, salue aujourd’hui le démarrage de la construction de son nouveau centre de distribution européen de haute technologie à Bilzen. L’investisseur immobilier international Montea participe au développement et au financement de l’entièreté du projet, qui se composera de 41.932 m² d’espace de stockage et de 2.874 m² de bureaux. La nouvelle construction sera achevée dans moins d’un an et accueillera alors les premiers stocks de vitres de voitures. Carglass y emploiera quelque 225 collaborateurs et annonce le recrutement de personnel supplémentaire dans un proche avenir.

Le nouveau site jouit d’une excellente situation géographique, au centre de l’Europe, et il est idéalement situé par rapport aux chemins de fer et ports belges et étrangers. Ceci permettra une gestion plus efficace des processus, de servir encore mieux et plus rapidement les clients et d’envisager une extension future des activités. Aujourd’hui, 1,2 million de vitres de voiture et 1,7 million d’accessoires sont livrés chaque année à tous les Carglass Service Centers belges, mais aussi à toutes les succursales en Allemagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg, au Danemark, en Suisse, en Norvège, en Suède et en Grèce. L’Autriche et la Hongrie sont récemment venues s’ajouter à cette liste. Le nouveau site rend également possible une croissance de 25 % au sein des installations existantes.

Frieda Brepoels, bourgmestre et présidente du conseil d’administration de De Vlaamse Waterweg est particulièrement fière de la venue du centre à Bilzen : « Le fait qu’une entreprise telle que Carglass opte pour un terrain en deuxième ligne proche d’une voie d’eau prouve qu’elle accorde une très grande importance à la durabilité. L’entreprise indique ainsi clairement qu’elle souhaite à l’avenir utiliser le transport fluvial pour l’acheminement de ses containers, ce qui lui permettra de réduire sensiblement son empreinte environnementale. Pour Bilzen, la venue de Carglass est la preuve qu’une petite ville peut également être attrayante pour de grandes entreprises. C’est une énorme chance de positionner plus clairement notre ville comme un lieu où il fait bon vivre, mais aussi travailler. »

Les activités de logistique et de distribution de Carglass sont cruciales pour l’ensemble de la stratégie de l’entreprise. Une livraison efficace, rapide et performante de vitrages automobiles est en effet la base du service clientèle hors pair, qui fait la réputation de l’entreprise. Guido De Paepe, CEO de Carglass Belgique, se dit satisfait de l’entame des travaux de la nouvelle construction : « Cette pose de la première pierre est un moment historique et un magnifique exemple de la manière dont différents parties (Belron/Carglass, Montea, la Ville de Bilzen, De Vlaamse Waterweg) peuvent collaborer de manière efficace. Le site ultramoderne contribue par ailleurs à l’ancrage de Carglass dans la région. Nous garantissons la sécurité de l’emploi dans le Limbourg et envisageons les prochaines années avec une grande ambition. Cela nous permet également de renforcer notre position au sein du groupe en tant que plateforme de distribution européenne et offre des opportunités pour de possibles extensions futures. »

« Nous avons délibérément choisi le site de Bilzen pour des raisons de proximité », ajoute Richard Tyler, Group Customer Director de Belron. Nous souhaitons que nos collaborateurs professionnels et expérimentés éprouvent le moins d’embarras possible et puissent accompagner facilement le transfert. Grâce à leur fantastique engagement, ils font chaque jour la différence pour nos clients par la fourniture d’un service de haute qualité. Le nouveau Centre de distribution européen est essentiel pour continuer à tenir les promesses faites aux clients. » Jo De Wolf, CEO de Montea, indique que de tels projets s’inscrivent parfaitement dans la philosophie de l’entreprise : « Nous cherchons constamment des solutions immobilières efficaces et transparentes pour nos clients. Outre la création d’un centre logistique idéal à long terme, la qualité de l’environnement de travail pour les travailleurs est également au centre de nos préoccupations. Nous sommes donc particulièrement ravis de pouvoir réaliser un projet de cette ampleur en Flandre pour une entreprise aussi florissante que Carglass. »