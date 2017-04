Q8 lance sa propre carte de mobilité en collaboration avec XXImo et Visa

XXImo et Visa poursuivent leur développement sur le marché de la mobilité en signant un nouveau partenariat avec Q8. Après des collaborations avec différents loueurs (Alphabet, Athlon et LeasePlan), il s’agit du premier partenariat avec un pétrolier. Une façon pour Q8 de prouver sa volonté d’offrir des solutions de déplacements écologiques puisque la carte Q8-Visa-XXImo offre l’accès à de nombreuses solutions de mobilité alternative à la voiture.



En s’alliant avec XXImo et Visa, Q8 s’ouvre à de nouveaux horizons dans le secteur de la mobilité et profite du réseau de paiement du second et de toutes les solutions mises en place par le premier pour faciliter la mobilité des travailleurs et la gestion administrative de cette mobilité au sein des entreprises.

Grâce à sa Q8 Mobility Card, le pétrolier n’offre plus seulement à ses clients professionnels l’accès à ses stations-services, mais aussi à toute une panoplie de services de mobilité parmi lesquels les transports en commun, les taxis et toutes autres solutions de mobilité alternative pouvant être réglée avec Visa, mais également l’accès à des bornes de recharge pour véhicules électriques, les hôtels, les billets d’avion ou de trains internationaux, les frais d’horeca, etc.

Concrètement, l’employeur décide quel montant est attribué à chaque employé pour ses dépenses de mobilité et dans quels services il peut le dépenser. Le collaborateur dispose alors d’un budget qu’il alloue comme il le souhait dans ses différents services. L’entreprise reçoit une facture électronique mensuelle qui récapitule l’ensemble des dépenses de mobilité de ses travailleurs. XXImo met à disposition de ses clients une plateforme entièrement automatisée pour la planification, l’administration et le paiement des trajets professionnels au moyen d’une seule et unique carte de paiement Visa.

« Q8 est sans cesse à la recherche de nouveaux partenariats pour améliorer les services offerts à ses clients », indique Bart Moens, Car Sales Manager Benelux de Q8. « Celui-ci tombe à pic par rapport à l’actualité de ces derniers temps où on parle sans cesse de budget de mobilité, mais aussi de l’évolution de la société où on passe d’une mentalité de propriété (de la voiture, NDLR) à une mentalité d’usage. Q8 souhaite vraiment montrer qu’il n’est pas qu’un fournisseur de carburant mais qu’il souhaite s’inscrire dans une démarche de déplacements durables. »

Bien sûr, le carburant fait indéniablement partie de l’offre. « Notre carte donne accès à notre réseau de 450 stations-services Q8 en Belgique et au Luxembourg ainsi qu’au réseau Tango aux Pays-Bas, mais également à toutes les stations où Visa est accepté dans les autres pays. »

La Q8 Mobility Card est également reliée à la nouvelle application smartphone Milo qui permet de gérer sa mobilité du bout des doigts, mais également de donner des conseils de mobilité en fonction du lieu où se rend le travailleur et de son accessibilité, de la circulation, etc.